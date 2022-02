Celia Villalobos: "Egea se dedicaba a incendiar el partido allá por donde iba"

Celia Villalobos piensa que Pablo Casado debería haber presentado su dimisión en vez de alargar hasta abril su periplo como presidente nacional del Partido Popular.

Unas horas después de la solución pactada en la calle Génova, Celia Villalobos piensa que Pablo Casado debería haber presentado su dimisión en vez de alargar hasta abril su periplo como presidente nacional del Partido Popular. Sus reflexiones destilan sus más de tres décadas de carrera política, en las que tras una juventud comunista lo mismo tuvo despacho como alcaldesa de Málaga del PP que de ministra con José María Aznar en el Gobierno de España.

Además, Villalobos gozó hasta su reciente epílogo público de un notable protagonismo representando al Partido Popular en la presidencia del madrileño Congreso de los Diputados. Actualmente, cuando da rienda suelta a su dialéctica impulsiva en su faceta televisiva, su presencia tampoco pasa desapercibida y ahuyenta cualquier atisbo de indiferencia. Como le ocurría cuando se dedicaba a la política. O le sucede, ahora mismo, cuando no se muerde la lengua al opinar sobre la crisis cainita en la que ha desembocado su partido.

¿Qué opinión le merece la situación adquirida por el PP a día de hoy, cuando ya hay al menos una hoja de ruta para la marcha de Pablo Casado?

Esta situación no tenía más remedio que su dimisión. Todo lo que está pasando me recuerda a otra época de mi partido que no me gustó demasiado, que fue la de Don Antonio Hernández Mancha. Si Pablo Casado ha querido prorrogar su agonía, es su problema. El congreso extraordinario le vendrá muy bien al partido para recuperar todo lo que hemos perdido en estos dos últimos años.

¿Cree que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es una buena opción para relevar a Pablo Casado en la dirección nacional del PP?

Alberto Núñez Feijóo es uno de los líderes de mi partido con más solvencia. De hecho, cuando Mariano Rajoy decidió irse, gran parte del partido pensaba que Feijóo iba a dar el paso para presentarse. Desde aquel momento a este, ha revalidado su mayoría absoluta en Galicia. Y, por lo tanto, es un líder muy reconocido en el conjunto del Partido Popular. Es una persona con experiencia y sentido común, que son esenciales para un buen liderazgo.

¿Cree que, al situar a Feijóo como próximo líder, el PP ha sabido reaccionar a tiempo tras el espectáculo dado en los últimos días?

El Partido Popular ha demostrado que es un partido potente, fuerte y con grandes liderazgos. Un partido que sabe resolver un problema complejo y difícil como el que se había presentado. Yo siempre he depositado mucha confianza en la fortaleza que tienen tanto los militantes como la estructura del partido a nivel nacional. El partido ha sabido reaccionar. A pesar de que el señor Egea ha intentado cargárselo.

¿Considera que Teodoro García Egea tiene más culpa que Pablo Casado en todo lo que ha sucedido?

Más que hablar de culpabilidad, creo que es un problema de falta de capacidad. Un secretario general es una figura compleja en un partido. Tiene que ser alguien que se dedique a apagar fuegos, no a incendiar. Y el señor Egea se dedicaba a incendiar el partido allá por dónde iba. Eso no es el papel de un secretario general. Un secretario general busca la paz, el desarrollo armónico y el crecimiento del partido. Y no se dedica a reventar el partido 'allá por dónde paso', que ha sido el gran problema del señor Egea.

¿Podría pasar factura esta crisis interna del PP en elecciones que están cerca en el tiempo, como las andaluzas?

Una de las cosas más importantes que han sucedido en Andalucía es que Juanma Moreno ha sabido demostrar su enorme capacidad de liderazgo. Ha sabido elegir los temas y ha sabido resolverlos. Además, ha buscado consensos y no enfrentamientos permanentes. Todo lo ha hecho con mucho sentido común. Yo siempre he tenido, y sigo teniendo, una enorme confianza en la fuerza y en la capacidad de Juanma. Y, la verdad, es que lo está demostrando. Todo esto no debe afectarle en las elecciones. Los andaluces sabremos perfectamente hacer responsable a cada cuál de lo que realmente es.

¿Imaginó que Juanma Moreno iba a llegar tan lejos, cuando era su concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Málaga?

Sí. Lo conocí como concejal. Trabajando. No como el compañero que era el presidente de Nuevas Generaciones en Málaga. El ya demostraba, cuando era muy joven, mucho sentido común, mucha prudencia y mucha capacidad de entendimiento. Pensé desde el principio que iba a llegar lejos. Y más de una vez se lo he dicho: que le esperaban grandes designios y grandes trabajos.

