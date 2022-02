Yolanda Díaz iniciará esta primavera la primera fase de su nuevo proyecto político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en primavera iniciará el proceso de escucha activa para impulsar un nuevo proyecto de país "amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente", que aporte un "horizonte de esperanza".

Así lo ha detallado en declaraciones a TVE, para recalcar que esta fase de escucha durará aproximadamente seis meses y luego, a raíz de sus conclusiones, valorará "lo que debe de hacer" dentro de ese espacio "diferente", que no se limita a la izquierda del PSOE sino que aspira a ser de "mayorías".

Por otro lado, ha indicado que aún no ha decidido si será candidata, cuestión que comunicará llegado el momento, y ha agregado que el impulso de este proyecto tendrá un carácter ciudadano, donde la sociedad será la "protagonista" y los partidos, y ella misma, tendrán un rol "secundario".

Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_): “Yo ahora mismo no soy candidata (…), quiero ser honesta porque no he tomado esa decisión”#LaNoche24h



