García Egea: "No me voy porque haya hecho algo malo sino para facilitar un congreso"

La información sobre Ayuso llegó en agosto "a través de una fuente anónima"

García Egea ha explicado que la información sobre Ayuso llega en agosto, "a través de una fuente anónima" y no a través de Moncloa. "Llegué a llamar a Bolaños", ha dicho al respecto de las especulaciones. "Estas noticias son falsas y solo pretenden hacer daño a una dirección que ya no está", ha dicho, al tiempo de afirmar que "no hay batalla en el PP".