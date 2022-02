Casado ofreció a Feijóo la cabeza de Egea para seguir al frente del PP

El presidente de la Xunta rechazó categóricamente la propuesta

El secretario general de PP, Teodoro García Egea, durante la rueda de prensa en la sede del partido. / EFE/Emilio Naranjo

En medio de la tremenda escandalera en que se ha convertido el PP, después de varios días consecutivos en el ojo del huracán, cuando la figura del presidente del partido resultaba ya insalvable, Pablo Casado hizo un último intento por seguir en su puesto. Fuentes de toda solvencia confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el aún dirigente popular ofreció al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el cese de Teodoro García Egea y que le sustituya una persona de su confianza, en concreto Diego Calvo, que está al frente del partido en A Coruña.

Feijóo, según las fuentes consultadas, rechazó de plano esta opción. Pero, además, el propio Calvo "no había aceptado de entrada". La posibilidad de que la situación en el PP se arregle con la salida de García Egea es algo que ya está absolutamente descartado. Así se lo hicieron saber a la dirección Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juanma Moreno (Andalucía). Todo pasa ya por la dimisión de Casado. Para la marcha del secretario general, aseguran fuentes del máximo nivel, es "tarde".

El presidente del PP en A Coruña, Diego Calvo. / EPE

El presidente de la Xunta de Galicia, lo dejó este lunes clarísimo al reclamar a Casado que encuentre de forma "urgente" una solución al "colapso" del PP y apuntar, sin citarlo, a su dimisión: "Hay que tomar decisiones que no serán fáciles". No lo dijo expresamente, para dejar que sea él quién dé el paso, pero sí habló de una "última decisión". "Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad".

Feijóo rechazó ir más lejos con el argumento de que el domingo por la noche habló con Casado y le transmitió su opinión "de forma clara". "El sabe lo que pienso", subrayó en un acto en Ourense. Si no lo dice públicamente es por una cuestión de "lealtad" pero el dirigente gallego está en la tesis de que es necesario un congreso extraordinario. El presidente de la Xunta no quiso desvelar sí él optará por la presidencia del partido pero en torno a él se ha agrupado toda la oposición a Casado, esperando por supuesto que dé el paso. No obstante, esto es una operación en dos fases. Primero sacar a Casado de Génova y después el anuncio de Feijóo

"Vivimos desde hace cinco días un momento de convulsión dentro del PP y de la democracia española", dijo, en referencia al cruce de acusaciones públicas entre Casado e Isabel Díaz Ayuso. Pedimos que se reuniesen, ha recordado, pero "mentiríamos si dijéramos que ese problema esté zanjado. Por tanto, "hay que tomar decisiones" y "cuanto antes". "Es imprescindible hacerlo". "Serán decisiones que no serán fáciles, complejas pero creo que debe ser urgentes", dando a entender que Casado debe dejar la cúpula del PP ya para que haya un congreso.

"El PP es la única alternativa a, en mi opinión un mal Gobierno de España y tiene la obligación, no sólo con sus afiliados y sus votantes, sino con el conjunto de la sociedad española de encontrar de forma urgente una solución para seguir siendo el referente del centro derecha reformista español", aseguró Feijóo. "Entiendo yo que la dirección del partido estará reflexionando cuáles son esas decisiones y sus tiempos" que, insiste, "deben ser urgentes". Como contó Feijóo, Casado habló el domingo por la tarde con muchas personas, además de él, pero aún así decidió, por el momento, permanecer en su cargo, aunque la presión para que se vaya es máxima.

"Si una crisis no se zanja en el primer tiempo la hemos de zanjar en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así durante muchas semanas", reiteró Feijóo. "Tenemos que tomar decisiones, deben ser inmediatas y deben servir para volver a unir al partido. Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España".

