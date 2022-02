El socialista Puente entierra el "no es no" y pide abstenerse para que Mañueco no dependa de Vox

El portavoz de la formación, Felipe Sicilia, ha señalado que los socialistas harán una oposición responsable para que "la extrema derecha no haga de Castilla y León una tierra en la que se pierdan derechos, y en lugar de avanzar se retroceda", descartando facilitar un gobierno del PP sin Vox

Oscar Puente. / EFE

3 Se lee en minutos Juanma Romero



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado "partidario" de una "abstención del PSOE" en Castilla y León para "permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con VOX", ya que lo considera "coherente" con lo que defiende su partido.

Tras participar en la presentación del cupón que la ONCE dedicará, el próximo 23 de febrero, al 40º aniversario de la construcción del estadio José Zorrilla, Puente ha realizado estas declaraciones "a título personal", aclarando que es fundamental "hacer una reflexión más profunda a nivel de partido".

"Sí, yo sería partidario. Al PP hay que ofrecerle la oportunidad de que gobierne sin Vox, no podemos por coherencia decir que es un peligro para la democracia, para la convivencia, creérnoslo, y no ofrecer una alternativa. Nosotros en este momento nos tenemos que distinguir del PP. Nosotros ganamos hace dos años y medio y no pudimos gobernar. Por coherencia, debemos ser lo contrario de lo que nos han hecho a nosotros", ha asegurado Puente.

"Creo que podemos ofrecer una alternativa y si al final el PP decide gobernar con Vox, que no sea porque no le han ofrecido otras opciones, sino porque realmente quiere y porque se encuentra cómodo con la extrema derecha, no porque no haya tenido otras oportunidades", ha ahondado, añadiendo que "es una reflexión en voz alta que no va más allá. Yo no puedo hablar en nombre del partido".

Una línea, la expresada por Puente, contraria a la expresado por el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha descartado este lunes apoyar al PP para que no gobierne con Vox y ha señalado que los socialistas harán una oposición responsable para que "la extrema derecha no haga de Castilla y León una tierra en la que se pierdan derechos, y en lugar de avanzar se retroceda".

En una entrevista en RNE, ha admitido que el resultado de las elecciones en Castilla y León no es el que les hubiera gustado "pero tampoco ha sido catastrófico para el Partido Socialista" ya que, en su opinión, el PP ha obtenido una "victoria pírrica" y se ha dejado en el camino 60.000 votos.

Sicilia ha insistido en que "la fragmentación de las candidaturas locales" (Soria Ya y Unión del Pueblo Leonés) ha favorecido la pérdida de escaños socialistas, "que el PSOE no pueda gobernar y que quien vaya a hacerlo sea la extrema derecha".

Respecto a si este escenario de fragmentación puede influir en unas elecciones generales, el portavoz socialista se ha mostrado convencido de que toda fragmentación de voto a quien beneficia es a la extrema derecha, "que tiene al PP rendido a sus pies".

Preguntado sobre un posible relevo del candidato socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha dicho que ahora le toca a la Ejecutiva regional hacer un "análisis reposado y decidir lo mejor".

En cuanto a las palabras de Tudanca que este domingo abrió la puerta a marcharse, Sicilia ha considerado que las declaraciones del candidato fueron fruto de "un primer diagnóstico" tras comprobar el crecimiento de Vox y ha recordado que hace solo unos meses obtuvo el respaldo mayoritario de la Ejecutiva regional para liderar el proyecto socialista.

Sicilia ha puesto en valor el "magnífico trabajo" de Tudanca en esta campaña y ha reiterado que le corresponde a él y a la dirección del partido en Castilla y León hacer una reflexión sobre la situación.

Además, ha asegurado que no existe ningún cambio de ciclo ya que el Gobierno sigue obteniendo un respaldo fuerte y lo que sí ha observado es un "cambio de ciclo" en el PP, que ha dejado de ser un partido que pueda aspirar a gobernar para ser un partido que busca sumar con Vox.

Noticias relacionadas