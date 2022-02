Mañueco elude hablar de Vox e insiste en que hay "varias posibilidades" para gobernar

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno en la región castellano leonesa después de que los 'populares' se hayan proclamado vencedores de la cita electoral en la que han obtenido 31 escaños.

"Ahora empezamos un proceso de diálogo y tiene que ser sobre la base de un programa de Gobierno", ha trasladado el dirigente del PP en declaraciones a la Cope, recogidas por Europa Press, al ser preguntado acerca de los pactos de investidura.

El dirigente del PP ha asegurado que tomará la decisión el PP de Castilla y León porque es quien se ha presentado a estas elecciones. "Entiendo a quien está en el ámbito mediático nacional, pero estas elecciones van de las personas de Castilla y León, sobre el futuro de Castilla y León y eso se tiene que decidir en Castilla y León", ha enfatizado.

No ha entrado a valorar si sumarían con Vox, que ha conseguido 13 procuradores en estos comicios, pero sí ha apuntado que no ha tenido la oportunidad de hablar con su candidato, Juan García-Gallardo. "Yo creo que, en estos momentos, lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones", ha enfatizado Mañueco.

Con todo, Mañueco ha asegurado que "ha merecido la pena" la convocatoria anticipada de elecciones porque "la alternativa era un Gobierno sustentado en una moción de censura, negociado en despachos y apoyado en tránsfugas".

Por otro lado, ha negado que convocara elecciones para alcanzar la mayoría absoluta: "Yo y el PP de CyL nunca hemos hablado de mayoría absoluta, sino de mayoría suficiente para gobernar".

"En estos momentos, las mayorías absolutas solo las obtienen parrtidos en un determinado momento y circunstacncias. Quien tiene una mayoría absolutar en estos momentos son personas y fuerzas políticas elegidas, circunstancias especiales, nunca ha estado en mi vocabulario", ha zanjado.

