Las 5 lecciones que dejan las elecciones de Castilla y León

En las pasadas elecciones en CyL Izquierda Unida y Podemos concurrieron en dos candidaturas, en esta ocasión decidieron unir fuerzas ante la posibilidad de quedarse fuera, eso les ha valido un procurador y salvar los muebles. Es una valiosa lección para Andalucía, en la que el espacio a la izquierda del PSOE está más atomizado que en otras circunscripciones. En Andalucía si la izquierda no es competitiva desde el punto de vista electoral, con candidaturas con posibilidad de representación, la derecha parte de una situación ventajosa en la que dos partidos capitalizan todos sus votos, desde los radicales hasta los más centrados, sin pérdidas, como sí se produciría en la izquierda con candidaturas que no superaran la barrera en algunas circunscripciones. Además, Iglesias ha demostrado que no ha recuperado el poder que otrora le hacía un valor electoral eficiente, y su nueva líder, Yolanda Díaz, no ha querido comprobar si ella lo es, puesto que no hizo prácticamente campaña para sus compañeros morados, algo que podría pasarle factura a nivel interno.