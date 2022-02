Ayuso da por terminada la tregua con Génova y pide ya el congreso de Madrid

El mensaje del portavoz de Ayuso es claro: no hay tiempo que perder y para preparar el ciclo electoral de 2023 hace falta solucionar la presidencia del PP madrileño. Los resultados de Castilla y León no calman a nadie

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EFE / COMUNIDAD DE MADRID

La exigua victoria del PP en Castilla y León tiene ya sus primeras consecuencias dentro de la particular batalla que mantiene la dirección nacional y el PP de Madrid. El portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, pidió este mismo lunes que se reanuden los congresos regionales pendientes y se celebre cuanto antes el madrileño. Así lo ha pedido Ossorio en una entrevista con ‘Telemadrid’ bajo el mismo mantra que la presidenta lleva repitiendo meses: poner orden en lo orgánico para poder preparar el ciclo electoral de 2023. El comité ejecutivo nacional, que analizará los resultados con detalle, está previsto para este martes a las 17:30 de la tarde.

En la Comunidad madrileña preocupa que el congreso del PP de Madrid se dilate demasiado y no haya tiempo para preparar listas, actualizar los municipios (también deben renovar sus respectivas presidencias locales) y enfrentar con tranquilidad el próximo envite electoral. El adelanto del 4-M en el que Ayuso firmó una victoria que ahora, tras Castilla y León, cobra todavía más importancia (Mañueco no pudo igualar ese resultado) no impide que los madrileños tengan que volver a votar en mayo del año que viene. Y eso sigue encendiendo todas las alarmas en el núcleo duro de Ayuso.

Ossorio aseguró que en su gobierno hay "una gran alegría" por la "victoria" de Mañueco. Pero el mensaje de fondo es otro: el resultado de los populares en Castilla y León no tranquiliza en absoluto al resto de territorios. Primero, por el auge de Vox que está por ver cómo terminan gestionándolo. Y, segundo, porque el propio PP ganó las elecciones dejándose 54.000 votos por el camino.

La estrategia de pactos será el próximo plato fuerte. La verdadera obsesión de Génova sigue siendo evitar a Vox a toda costa, porque la dirección está convencida de que el partido de Abascal no puede formar parte de ningún gobierno autonómico hasta que Casado se presente a unas generales.

Mañueco, por su parte, asegura estar abierto a distintos escenarios y "dialogará" con todas las fuerzas representadas en las Cortes con la idea de conseguir un gobierno estable que él liderará. El escenario más buscado es un gobierno en solitario. Pero Vox ya ha dejado claro que en ningún caso lo respaldará. Su candidato, Juan García-Gallardo, volvió a repetirlo este lunes: "Tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León".

Una tregua corta

Apenas ha durado un mes. El PP consiguió empeñar el año político con una imagen de García Egea y Ayuso caminando juntos por Madrid para arropar en un acto a Mañueco. La convocatoria de Castilla y León consiguió que todos los dirigentes bajaran las espadas y se concentraran en sumar esfuerzos. Hasta el punto que durante la campaña la presidenta insistió en que lo importante del congreso del PP de Madrid no era la fecha, renunciando a la exigencia de un adelanto.

Era la imagen de una tregua que todo el partido llevaba reclamando meses y que, al final, ha durado justo lo que tenía que durar. Al menos es la sensación teniendo en cuenta que el portavoz del Gobierno autonómico de Madrid, uno de los hombres fuertes de Ayuso, ya ha vuelto a sacar a colación la convocatoria. Algo, que según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, no ha sentado nada bien en Génova.

La dirección nacional sí confirmó que después del 13 de febrero se reanudaría el calendario de congresos. Aún queda Extremadura antes de dar paso a los uniprovinciales (Murcia, La Rioja, Navarra y Madrid). Pero, fuentes del partido aseguran que el comité ejecutivo de mañana sólo se convoca para analizar los resultados castellanoleoneses. No hay intención de anunciar este martes ninguna otra fecha congresual.

