Ayuso se enzarza con Vox y afirma que los miembros de bandas juveniles son "tan españoles como Abascal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EFE / COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se han enzarzado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid por las reyertas juveniles ocurridas en la capital, y se han lanzado reproches en un clima de campaña de las elecciones de Castilla y León de este domingo.

En el pleno de la Cámara regional, Ayuso ha cargado duramente contra Monasterio por "mezclar" los menores extranjeros no acompañados con la seguridad, y que los relacione con sucesos "puntuales" que se han producido en la región. "Son bandas juveniles que son españolas", ha espetado Ayuso a Monasterio, y ha añadido que, en el caso de las bandas latinas, "son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como (Santiago) Abascal, como usted o como yo", ha expresado.

La portavoz de Vox ha aprovechado su pregunta en la sesión de control del Parlamento madrileño sobre la Agenda 2030 para denunciar el problema de la "inmigración ilegal" que está causando "verdadero terror en nuestros barrios", que es consecuencia, ha dicho, de "la política blanda de PP y PSOE" y "del buenismo progre".

Monasterio ha exigido a Ayuso que cierre los centros de menores extranjeros no acompañados y ejerza "su obligación de proteger a los madrileños" y "deje de echar balones fuera" y culpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si no cerramos todo esto, que nos cuesta mucho dinero a todos y dediquemos los recursos a otra cosa", ha afirmado Monasterio.

Ayuso ha afeado a la portavoz de Vox su pregunta "mitin", ya que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en seguridad, y le afeado que "no pierda oportunidad para estar siempre con lo mismo". "Aprenda un poco más, para qué usted aspira a estar en este Parlamento si reniega de la Comunidad de Madrid y reniega de las autonomías y de las competencias que tenemos, está usted perdiendo el tiempo y nos está haciendo perderlo a los demás", ha espetado.

La presidenta madrileña ha reconocido que Madrid está viviendo "una serie de problemas evidentes de inseguridad" que hay que tajar, "pero mire usted a Delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior y los que quieren cambiar la ley de seguridad ciudadana". En esta línea, ha atribuido estos sucesos a "los problemas de integración" de la inmigración. "Una persona no integrada da igual donde haya nacido, siendo no integrada es un problema para todos que habrá que afrontar, por ejemplo, con programas de formación o empleo. "La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, no vuelvan a mezclarlo", ha declarado.

