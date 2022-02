Podemos eleva la presión sobre el PSOE para implementar una reforma fiscal que grave a los ricos

Los morados proponen un plan para incrementar la recaudación en 29.800 millones de euros

Belarra defiende un impuesto específico para las fortunas que superen el millón de euros

Jeremy Corbyn, dirigente y diputado del Partido Laborista de Reino Unido, Ione Belarra e Irene Montero, participan en el acto ’Tax the Rich. Equilibrar la balanza fiscal’ .

Unidas Podemos ha retomado su presión al PSOE para poner en marcha una reforma fiscal. Los morados llevan dos años peleándose con sus socios para implementar todas las medidas que se recogieron en el acuerdo de coalición y que suponían gravar a los patrimonios más altos. Hasta el momento solo han logrado pasos tibios por parte de los socialista.

Ahora, a las puertas de que el Gobierno de coalición encare la reestructuración de la fiscalidad, Unidas Podemos quiere empezar a marcar los márgenes de la negociación. Un impuesto a las grandes fortunas, elevar los gravámenes a las eléctricas o penalizar las viviendas vacías son algunas de las propuestas que han presentado este lunes para aumentar la recaudación en 29.800 millones de euros.

Sin esperar a sus socios en el Ejecutivo, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y la responsable de Igualdad del Gobierno, Irene Montero, han anunciado este lunes el plan de los morados para la reforma fiscal. Entre las medidas más ambiciosas está la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas para sustituir al actual tributo al Patrimonio, que se centraría en las fortunas superiores a un millón de euros, con una exención por vivienda habitual de 400.00 euros.

Este nuevo impuesto que proponen no sería bonificable por las comunidades autónomas, para evitar casos como el de Madrid, e iría desde el 2% para los que superen el millón de euros al 3,5% para aquellas fortunas que excedan los 100 millones. Esta medida recaudaría, según apuntan, 10.000 millones de euros, lo que supone un tercio del incremento que plantean.

También insisten en elevar el IRPF para las rentas que superen los 120.000 euros. En el tramo que va desde esta cifra y hasta los 150.000 quieren incrementar 3 puntos, para alcanzar el 48%. El siguiente escalón, hasta los 300.000 euros estaría gravado con un 50%, frente al 45% actual. Y las rentas superiores a los 300.000 euros deberían abonar el 52%.

Energía, vivienda y alimentación

En plena subida de los precios de la energía, los morados también plantean un recargo del 10% en el Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas por un periodo mínimo de cinco años, con posibilidad de prórroga. Según sus cálculos esto supondría unos 1.500 millones de euros que irían destinados a abaratar el precio de la luz.

También proponen gravar las viviendas vacías con el propósito de alimentar el mercado del alquiler y abaratar los precios. Aunque la futura ley de vivienda recoge mecanismos para que los ayuntamientos incrementen el IBI hasta en un 150% a los inmuebles desocupados, los morados señalan la necesidad de "medidas más ambiciosas" que sean de aplicación en todo el territorio. Así, recogen un impuesto de 5 euros por metro cuadrado de vivienda vacía. A nivel estatal creen que se podría recaudar 1.700 millones de euros.

Otra de las medidas más ambiciosas es poner en marcha un "impuesto sintético que grave la calidad nutricional de los alimentos". El objetivo, desarrollan, es penalizar el consumo de alimentos que resulten "nocivos para la salud". A modo de ejemplo, sostienen que en los Presupuestos de 2021 se incremento del 10% al 21% el IVA de las bebidas azucaradas. Por contra, quieren ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicas con tipo superreducido (4%) e incluir en este rango los productos de higiene femenina y de alimentación animal.

Roces internos y externos

"Sin justicia fiscal no hay una democracia que sea digna de tal nombre", ha sentenciado Belarra en un acto al que también ha acudido el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn. La secretaria general de Podemos ha llamado a alcanzar un acuerdo consensuado en el seno del Gobierno, aunque la simple presentación de esta agenda propia en un evento al que han asistido miembros de ERC y EH Bildu deja entrever que los morados se mostrarán belicosos ante el PSOE. Hace unas semanas, Unidas Podemos ya programó unas jornadas en el Congreso con los socios del Ejecutivo sobre fiscalidad. El PSOE no iba a acudir. Finalmente, el evento fue pospuesto, aunque por el momento no tiene nueva fecha.

A la misma hora que Belarra y Montero presentaba la propuesta de los morados, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, daba una rueda de prensa tras reunirse con los agentes sociales para debatir la subida del salario mínimo. La líder de Unidas Podemos se ha desmarcado de este plan que "desconoce". "Quedo a resultas de lo que exponga el informe del comité de expertos que lidera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", ha dicho.

