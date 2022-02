UPN avala expulsar a Sayas y Adanero por votar en contra de la reforma laboral

El comité de garantías de la formación navarra decidirá en los próximos días si ratifica la decisión de echar a los dos diputados

El presidente de UPN, Javier Esparza, en la sede del partido en Pamplona, / EFE / Jesús Diges

El Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro (UPN), formado por 232 representantes, ha decidido avalar la expulsión del partido de Carlos García Adanero y Sergio Sayas, sus dos únicos diputados en el Congreso, por votar en contra de la reforma laboral del Gobierno y contravenir así las indicaciones de la dirección del partido.

Así lo ha acordado por amplia mayoría —80,62% de los votos a favor, 15% en contra, 3,75% en blanco y 0,62% nulos— el máximo órgano del partido en una reunión extraordinaria celebrada este sábado. El comité de garantías decidirá en los próximos días si ratifica la decisión.

La resolución llega hora después de la que la Ejecutiva de la formación navarra confirmara la "gravedad" de la actitud de los dos diputados, "no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido". Según sostiene el partido, la actuación de Sayas y Adanero, "con premeditación", ha causado "un daño de incalculables consecuencias y repercusión".

Negativa a entregar sus actas

Antes de la reunión de este sábado, la Comisión Ejecutiva de UPN pidió formalmente a los dos diputados que entregasen sus actas. Ante la negativa de los diputados díscolos, el partido ha decidido, tal y como ya advirtió previamente si no acataban la petición, iniciar el procedimiento de expulsión por la "grave indisciplina" cometida.

Si el comité de garantías ratifica finalmente la decisión, UPN se queda sin representación en la Cámara Baja.

"Dignidad y libertad"

En declaraciones a los medios tras su participación en el Consejo Político del partido, Sayas se ha mantenido firme en su decisión y ha afirmado que actuó con "dignidad y libertad" al votar el contra de la convalidación de la reforma laboral. "UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez, un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto era por España y que al día siguiente iba a poner la mano al nacionalismo de nuevo para destrozar España", ha señalado el diputado.

Sobre la decisión del Consejo Político de UPN de avalar la expulsión, Sayas ha indicado que espera que la formación le permita seguir y ha negado cualquier interferencia a la hora de emitir su voto. "A mí nadie me impuso nada, nadie me compró en ninguno de los momentos. Creo no se me conoce cuando se puede opinar algo así", ha zanjado.

"No representan a UPN y no pueden seguir en UPN"

Este pasado viernes, el presidente del partido navarro, Javier Esparza, ya avanzó que ambos parlamentarios no podían seguir en el partido tras haber desoído las indicaciones del mismo con respecto a la reforma laboral. "No representan a UPN y no pueden seguir en UPN", señaló rotundamente desde la sede del partido.

Noticias relacionadas