Raquel Sánchez: "En la Ley de Movilidad no va a ir ningún sistema de pago para las carreteras"

Raquel Sánchez (Gavá, 1975) lleva algo más de seis meses al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una de las áreas de mayor responsabilidad del Gobierno en lo relativo a la vertebración territorial. En su mano están los asuntos ferroviarios, el desarrollo de las autovías o la Ley de Movilidad, unos temas que la dirigente socialista repasó durante una entrevista en su visita a Zamora para participar en la campaña electoral.

–Ha habido mucha polémica en los últimos meses con el asunto del pago por el uso de las autovías. ¿Cómo se va a plasmar esto y en qué momento, si es que al final ocurre, van a empezar a pagar los ciudadanos?

–Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. En estos momentos, estamos en la fase de análisis, de ver cómo podemos plantear un sistema que sea justo y que equilibre desigualdades. Corresponde ahora hacer un ejercicio de responsabilidad y plantear cuál puede ser el mejor sistema, pero teniendo en cuenta las singularidades de cada territorio. No es lo mismo comparar una zona metropolitana con un área más despoblada. En todo caso, en la próxima ley no se va a definir ningún modelo. Lo digo porque durante estos días he escuchado al señor Maroto decir que, en la Ley de Movilidad que llevaremos al Consejo de Ministros el próximo 15 de febrero, estará ese sistema. Pues no es así.

–¿Habrá determinadas autovías por las que se pague menos o no se pague?

–Hay un análisis en marcha que nos tiene que llevar a definir qué carreteras sí o qué carreteras no; si introducimos diferentes niveles de pago. Pero, en cualquier caso, lo que queremos corregir es esa situación de agravio y de desequilibrio que ha generado un sistema basado en las autopistas. Ese sistema ha generado una falta de vertebración territorial adecuada y que haya territorios que tienen un déficit de infraestructuras. Ese análisis lo estamos haciendo y tiene que contar con el consenso de los territorios y de los agentes implicados.

–A unos kilómetros de aquí, Portugal usa el sistema de los arcos para el pago en sus vías. ¿Es una de las opciones que se contempla?

–No lo quiero avanzar. Evidentemente, analizamos los sistemas que existen, no solo en Portugal, sino en el resto de Europa, que quiero recordar que 24 de los 27 países de la UE tienen implantados modelos parecidos. Valoraremos cuáles son los sistemas, pero sobre todo las singularidades de los territorios y las diferentes vías que hay para plantear el nuestro.

–En el tema ferroviario, usted ha citado la posibilidad de establecer bonos para los viajeros recurrentes. ¿Cómo se puede plasmar eso sin la obligación de servicio público?

–Lo que tenemos que garantizar es que ofrecemos un buen servicio a los ciudadanos. El primer compromiso es que vamos a mantener las obligaciones de servicio público que hasta ahora existen en esta provincia. Y lo digo también porque, en estos días de campaña, hay quien pretende generar dudas e incertidumbres sobre el mantenimiento de la obligación de servicio público entre Puebla y Valladolid. Quiero dejar claro que nosotros la vamos a mantener. Respecto a la inclusión de otras, no solo depende de este ministerio. Esto hay que someterlo a un análisis sobre la conveniencia, la sostenibilidad y el uso real que pudiera tener, pero en cualquier caso estamos centrados en optimizar al máximo las infraestructuras de las que nos hemos dotado. En Zamora en particular hemos garantizado que la alta velocidad pare aquí; hemos garantizado esas diez frecuencias diarias y ahora estamos analizando cómo podemos introducir condiciones más favorables a través de un bono para viajeros recurrentes. Es una opción muy atractiva.

–En su rueda de prensa de este miércoles, usted comunicó que dos tramos de la A-11 entre Zamora y Portugal se encontraban ya en fase de redacción del proyecto. ¿Qué plazos se marca el ministerio para completar esa infraestructura?

–Estamos redactando los proyectos de dos tramos que son importantes: la variante de Alcañices y el enlace de San Martín del Pedroso. La idea es que el próximo año podamos licitar e iniciar las obras. Ese es el primer plazo cierto que podemos dar: durante el próximo año, licitaremos e iniciaremos las obras de estos tramos tan importantes en ese eje y en la autovía del Duero.

–Los ciudadanos, especialmente los de Aliste, acumulan años de reivindicaciones relacionados con esta autovía. ¿Qué les puede decir el ministerio para convencerles de que esta vez va en serio?

–Creo que lo más importante es remitirnos a los hechos y a las pruebas de lo que estamos haciendo. Desde que llegamos al Gobierno, hemos invertido en esa vía 185 millones y hemos marcado la diferencia respecto a lo que se invertía en el periodo anterior con el Gobierno del Partido Popular. Frente a los veinte millones de media anual del PP, nosotros estamos en 40. También es importante ver que estamos dando impulso a la redacción de esos proyectos para que tengan continuidad en la ejecución. Más que palabras, lo importante son las cifras.

–La culminación de esa conexión formaba parte del acuerdo alcanzado con Portugal en una de las últimas cumbres bilaterales. ¿Les aprieta el país vecino para que avancen con la infraestructura?

–Pero no lo hacemos porque aprieten o dejen de apretar los portugueses. Nosotros lo hacemos por el interés de los castellano y leoneses, de los zamoranos. Eso es lo que nos mueve y nos impulsa. Conocemos la importancia de ese eje vertebrador con el país vecino.

–¿Para cuándo tienen prevista la puesta en marcha de los trenes Avril?

–Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y Talgo se comprometió a que esos trenes estarían durante el verano. Ahora, depende de eso, de que se acabe de realizar la homologación. Pero estamos muy encima de Talgo para que se cumpla ese compromiso.

–Usted habrá oído hablar en muchas ocasiones del tren madrugador entre Zamora y Madrid, porque es una de las reclamaciones habituales desde la provincia. Los viajeros demandan un adelanto horario que les permita alcanzar sus puestos de trabajo. ¿Por qué es tan complicado lograr que el tren salga 30 o 45 minutos antes?

–Tenemos que tener en cuenta cuál es todo el itinerario de ese tren y cuál es el horario que se ajusta mejor a las necesidades. Yo creo que es importante la recuperación de ese tren madrugador y es verdad que se ha producido un ajuste mínimo de ocho minutos. Yo entiendo que, a veces, no se ajusta específicamente a las necesidades de una persona individual o de un conjunto que sale de un lugar determinado, pero nosotros tenemos la obligación de analizar cuál es la mejor frecuencia o el mejor horario para ese tren.

–¿No hay manera de contar con un tren que salga de Madrid y llegue a Zamora sin depender del itinerario previo?

–Siempre estamos abiertos a analizar cualquier propuesta de mejora, pero no hay que dejar de poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora.

–¿Se verá beneficiada Zamora de la conexión de Madrid con Oporto o va a ir por el lado que prefiere Galicia?

–La conexión Madrid - Oporto ofrece ventajas a Zamora, y yo creo que estamos comprometidos con el desarrollo de las infraestructuras de alta velocidad. Ese eje atlántico que reivindica Feijóo también es interesante, pero yo creo que debemos ir acompasando los tiempos. Estamos comprometidos con la alta velocidad, con el corredor mediterráneo, con el corredor atlántico, y esa es la línea en la que tenemos que trabajar.

–En el plano político, el PSOE se está implicando mucho en estas elecciones, con todo el Gobierno a la cabeza. ¿Necesitan una victoria en Castilla y León para reforzar su posición después de lo que ocurrió en los comicios de Madrid?

–No lo necesita el Gobierno, lo necesita Castilla y León. Es necesario un cambio, porque la continuidad del Partido Popular en esta comunidad autónoma después de 35 años es lo peor que les puede pasar a los ciudadanos. Por eso estamos implicados en esta comunidad, como en todo el territorio. Ahora, los electores tienen la oportunidad de dar un cambio para mejorar sus condiciones de vida y lo que nosotros queremos transmitir es que la persona que lo puede hacer posible es Luis Tudanca. Desde luego, el señor Fernández Mañueco no lo es. Los ciudadanos de esta tierra están en condiciones de subirse al tren del progreso y de la sensibilidad social.

