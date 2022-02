La dirección de UPN exige a Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen su acta de diputado

Los diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. / JOSÉ LUIS ROCA

La dirección de UPN ha pedido este jueves a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputado después de que hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral.

"Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

Asimismo, la dirección ha afirmado en un comunicado que "hemos podido constatar que los dos diputados sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo".

Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".

Finalmente, ha manifestado que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable, por lo que pedimos a los dos representantes de UPN en el Congreso que entreguen su acta de diputado inmediatamente".

