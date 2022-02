Sánchez salva de milagro la reforma laboral pero ve agrietada su mayoría alternativa

El Congreso convalida el decreto ley sin cambios, con el rechazo de ERC y PNV

El Gobierno y los socios inciden en que la votación no rompe para siempre el bloque de investidura, aunque abre una alternativa al PSOE útil para el 13-F

Agencia ATLAS | Foto: José Luis Roca

—Queda derogado el real decreto ley.

Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, mira a los letrados de la Cámara mientras pronuncia la frase letal para el Gobierno. Su reforma laboral parece decaer. La derecha prorrumpe en aplausos, en pie. Estalla de júbilo. Se suceden segundos de zozobra. De desconcierto. Pedro Sánchez a duras penas disimula el enfado, cruza unas palabras con sus dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, hace un llamamiento a la calma con las manos. Se da cuenta de que Batet ha trasladado mal el resultado de la votación. Se habían computado 166 votos a favor y nueve telemáticos (o sea, 175), por 169 en contra y cinco emitidos telemáticamente (174 en total) y ninguna abstención.

—Señorías, los servicios de la Cámara me informan de que queda convalidado el decreto ley —se corrige Batet.

El júbilo cambia de bando. Pasa a la izquierda. El Gobierno y los diputados del PSOE y de Unidas Podemos se levantan de sus escaños. Han ganado. De milagro. La reforma laboral queda convalidada.

Fueron unos segundos kafkianos. Nadie esperaba un desenlace así. Imposible preverlo. Todo parecía preparado para un refrendo de la reforma laboral por la mínima, por tres votos, por 176 a 173, gracias al cierre de los acuerdos con PDECat y UPN la víspera. Pero el plan se desbarató por la traición de los dos diputados navarros, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Ambos desobedecieron el mandato de su partido. Con su no, el decreto habría descarrilado. Pero un diputado del PP se había confundido y había salvado al Gobierno.

✅ El #Pleno convalida el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la #ReformaLaboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.



📝 Nota de prensa: https://t.co/1PU2BFKryC pic.twitter.com/WkpLXaIdbU — Congreso (@Congreso_Es) 3 de febrero de 2022

Fue Alberto Casero, parlamentario por Cáceres. Su error fue clave para que la rebelión de Sayas y Adanero no surtiera efecto. Los populares entonces patalearon, bramaron contra Batet, alegaron que Casero había votado "bien", pero que el resguardo que emitió el sistema electrónico lo "cambió". El diputado se presentó en el Congreso para intentar emitir su voto de manera presencial —algo prohibido una vez se ha hecho online—, pero se le impidió. El PP puso el grito en el cielo. Denunció el "pucherazo" de Batet (también lo hizo Vox) y prometió llegar hasta el final en sus reclamaciones. Para la presidenta, y respaldada por los servicios de la Cámara, el resultado era inamovible. "Es la victoria de toda España", se congratuló Sánchez a la salida. "La convalidación es un hecho", abundó después el portavoz socialista, Héctor Gómez.

Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro. — Sergio Sayas (@sergiosayas) 3 de febrero de 2022

He votado NO a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu.



Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes. — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) 3 de febrero de 2022

Socialistas y morados no podían salir de su asombro a la salida del pleno. "Hemos visto pasar la muerte dos veces", confesaba una parlamentaria del PSOE. "Solo pensar en que decaía la reforma nos daba taquicardias", abundaba una ministra. Enseguida prendió el sentimiento de cólera contra el PP. En boca de varios dirigentes y parlamentarios se escuchaba el mismo resumen: "Tamayazo bis". El recuerdo de lo que ocurrió en 2003 en la Asamblea de Madrid, cuando dos diputados tránsfugas socialistas hicieron descarrilar el Gobierno de PSOE e IU. El shock completo nubló operación que la Moncloa y Ferraz habían ensayado: la búsqueda de una mayoría alternativa, sin los socios habituales y con Cs. Su viabilidad quedaba en entredicho.

La jornada había comenzado tensa. Al llegar al pleno del Congreso, Sayas y Adanero mostraron su desacuerdo con la directriz de UPN, y después dieron a entender que iban a cumplirla. El PSOE respiraba tranquilo. Creía tener la certeza de que no habría contratiempos. El navarro Santos Cerdán, el secretario de Organización, que había cerrado la víspera el acuerdo con el presidente de UPN, Javier Esparza, habló por la mañana con él. Esparza le tranquilizó. También conversó con Sayas —rival de Esparza en las primarias internas de 2020— y le "aseguró que votaría que sí", según relataban en Ferraz.

Cerdán mantiene una "buena relación" con Esparza de tiempo atrás. Cuando los socialistas constataron hace semanas que ERC "no se movería" —"hay que conocer a los negociadores"—, se afanaron en la vía alternativa. El número tres del PSOE y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cenaron con el líder de UPN en Madrid. Las conversaciones siguieron. El pacto se cerró el miércoles a las 19.30. UPN votaría sí a cambio de que el PSOE retirara su reprobación al alcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya, y le aprobara modificaciones presupuestarias por valor de 27 millones de euros. Esparza no podía esperar con la traición de sus dos diputados, con los que no contó para tomar la decisión. Tras el pleno, la dirección les exigió que entreguen sus actas. Al menos Sayas no prevé hacerlo.

Los socialistas ya recelaban de UPN hace días, y por eso buscaron el colchón del PNV o de ERC, sin éxito. Se exponían a una jugada arriesgada, que parecía funcionar: un triunfo por la mínima, 176-173, y sin el bloque de investidura. No obstante, Gobierno y socios se cuidaron para no dinamitar todos los puentes. Yolanda Díaz lanzó reproches a los republicanos desde la tribuna, aunque sin citarlos, y se afanó en combatir al PP, igual que el PSOE. "No se acaba el mundo, mañana tendremos que seguir hablando porque somos muy conscientes de la alternativa", verbalizó Gabriel Rufián en su intervención, en un tono similar al de Oskar Matute (Bildu) y Aitor Esteban (PNV).

Los socialistas asumían que la de este jueves era una "votación singular", sin "más consecuencias", que no erosionaba el bloque de progreso. Pero también reconocían que se abría una vía distinta, y que "por supuesto" que les convenía de cara al nuevo ciclo electoral, que arranca el 13 de febrero en Castilla y León. La suma con Cs ayudaba a centrar a Sánchez, al partido. Pero el patinazo de este 3-F cuestiona la estrategia. Porque sin los dos diputados navarros no dan los números. "Sí hay una mayoría alternativa. Claro que la hay, pero sin tránsfugas", respondía un ministro de peso. "Ya lo dijimos, la geometría variable no funciona", oponían desde el entorno de Díaz. Lo que está claro es que la pugna por la reforma laboral no ha cesado. Ahora en la Mesa del Congreso y en los tribunales.

