Almeida, sobre la ley de vivienda: "Seguiremos con nuestras políticas, son las que han dado resultado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / Isabel Infantes - Europa Press

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes el "intervencionismo" en materia de Vivienda así como ha reiterado que la capital continuará aplicando sus propias medidas porque "han dado resultado".

"No somos insumisos a una norma legal, pero tenemos claro que seguiremos aplicando nuestras políticas, que son las que han dado resultado", ha señalado ante los periodistas tras la inauguración de la Planta Fotovoltaica del centro de Stellantis.

El Gobierno de la Nación ha aprobado este martes la ley de vivienda, que incluye por primera vez el control de precios en las zonas más tensionadas.

Martínez-Almeida ha remarcado que "las políticas de intervención no favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda" y ha destacado que "hay mecanismos similares en Berlín a los que se pretende que no han funcionado" y apuesta por aportar "seguridad jurídica, certeza... pero no de mayor intervencionismo".

"Imboicoteable"

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido en que la ciudad no aplicará la Ley de Vivienda estatal para espetar al presidente, Pedro Sánchez, que la capital es "imboicoteable".

"Por mucho que Pedro Sánchez quiera boicotear Madrid, Madrid es imboicoteable, básicamente porque las estrategias que seguimos son las contrarias a las de ellos. Un ejemplo es la Ley de Vivienda, que va en sentido contrario a lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento, que es desbloquear y dar más libertad", ha declarado Villacís después de presentar la estrategia urbanística para la activación económica de la ciudad.

Villacís ha recordado a Sánchez que sus estrategias de limitación de precios "ya se siguieron en España: se llamaba renta antigua, con la que estaban limitados los precios del alquiler, y fue un ministro socialista, Miguel Boyer, quien acabó con ella". A eso ha sumado que las políticas del Gobierno "ya se están siguiendo en la Barcelona de Ada Colau y los resultados es que aumentan los precios".

"Con Manuela Carmena aumentaron un 43% de compraventa y un 34% el alquiler y ahora con nosotros ha bajado un 9% el precio de la vivienda", ha defendido. "Si lo nuestro funciona y es un hecho, no tienen que combatirnos sino aplicarlo", ha terminado Villacís.

