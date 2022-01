Elecciones en Castilla y León: ¿Quién ganará? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

En la primera entrega, el PP no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada en 41 procuradores en las Cortes autonómicas) y necesitaría ayudarse de otros socios para seguir en el poder

5 Se lee en minutos Jose Rico / Alberto López / Ricard Gràcia



Con la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León a punto de empezar, Prensa Ibérica pone en marcha el mercado de predicciones Predi para conocer la evolución diaria de la estimación de escaños y la fórmula de gobierno más probable. Fruto de un proyecto de investigación de la Universidad de Zúrich, esta herramienta electoral funciona como un mercado de bolsa y se basa en las transacciones de un notable grupo de especialistas en ciencias políticas, sociales y económicas. Este es el único mecanismo que permitirá seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios.

En la primera entrega, este martes 25 de enero, el PP parte con una holgada ventaja para ganar las elecciones y revalidar la presidencia de la Junta de Castilla y León, en manos del popular Alfonso Fernández Mañueco, que decidió anticipar los comicios para absorber a Ciudadanos y tratar de gobernar sin dependencias. No obstante, el PP no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada en 41 procuradores en las Cortes autonómicas) y necesitaría ayudarse de otros socios para seguir en el poder. Y la extrema derecha de Vox sería la que tendría más números. En cuanto a la izquierda, el PSOE de Luis Tudanca, que ganó las elecciones de 2019, retrocedería de forma significativa y no tendría opciones de conformar un gobierno alternativo.

El PP encabeza las predicciones con 35 escaños (ahora tiene 29), por lo que se quedaría a seis diputados de la mayoría absoluta. Ese listón lo podría superar con los 10 parlamentarios que Predi le augura a Vox (hoy tiene 1). Si los ultraderechistas serían la fuerza más crecería en las Cortes de Castilla y León, la que sufriría el mayor descalabro sería Ciudadanos, que se quedaría con 1 procurador (ahora tiene 12). En el lado izquierdo, el PSOE obtendría 27 escaños (hoy tiene 35) y su socio en el Gobierno central, Unidas Podemos, repetiría sus 2 diputados actuales.

El hemiciclo se completaría con Unión del Pueblo Leonés (UPL), que lograría 2 parlamentarios (ahora tiene 1) y la irrupción del partido España Vaciada, que en su primer envite electoral conseguiría 4 procuradores, a pesar de que solo se presenta en cinco de las nueve provincias. El estreno de esta plataforma sacaría del Parlamento regional a Por Ávila, que en 2019 se hizo con 1 representante. Con este reparto de escaños, si Mañueco quisiera esquivar a Vox, podría plantearse buscar el apoyo de España Vaciada y UPL, aunque la ecuación sería muy compleja.

Con estas predicciones, el escenario post-electoral con más probabilidades es que Mañueco siga al frente del Gobierno autonómico, pero las opciones de que lo haga con Vox en el Ejecutivo (39,86%) o solo como socio parlamentario (40,8%) están prácticamente empatadas. La tercera posibilidad que pronostica Predi es que el PP obtenga mayoría absoluta (16,88%). Cualquier otro escenario que no incluya a los populares apenas tiene opciones.

¿Qué es Predi?

Predi se enmarca un proyecto de investigación de la Universidad de Zúrich cuyo objetivo es estudiar el efecto de las expectativas y los actos de campaña sobre los resultados electorales. El mecanismo se asemeja mucho al de un mercado bursátil, pero en lugar de comerciar con productos financieros, los participantes de Predi comercian con acciones sobre eventos políticos futuros. Se trata de un método de estimación electoral similar a las encuestas, las agregaciones o los modelos predictivos validado por la evidencia científica emergente.

¿En qué consiste?

A partir de las señales que emite el mercado de predicción se pueden estimar algunas variables electorales, como las expectativas de voto y la fórmula de gobierno más probable. Esos serán, precisamente, los dos pronósticos que van a efectuar diariamente los participantes en el mercado de predicción de las elecciones en Castilla y León. Su labor consiste en traducir en probabilidades la información a su alcance: encuestas, elecciones precedentes, noticias, eventos...

¿Quiénes son los participantes?

A diferencia de las encuestas, en nuestro mercado de predicciones hemos reclutado participantes interesados por la política, la mayoría de ellos profesores y alumnos de ciencias sociales, políticas y económicas de universidades españolas. Contamos con 400 participantes, de los que al menos 250 están ya activos durante la precampaña. Como el objetivo es eminentemente científico, los participantes no pueden endeudarse o invertir su propio dinero. En cambio, se les entregan 10 euros, montante que puede subir o bajar en función del buen rendimiento del participante y que sirve de incentivo para motivar el acierto y bloquear posibles sesgos. La actividad media durante la campaña suele alcanzar las 150 transacciones diarias de media.

¿Cómo se predice el futuro gobierno?

Para predecir cuál va ser el gobierno resultante de las elecciones, cada uno de los escenarios más probables es un contrato en el mercado. Los participantes compran y venden, por ejemplo, un contrato llamado "gobierno de PP y Vox". En cuanto el mercado se pone en marcha, el precio variante de este contrato refleja la probabilidad de que se produzca esa fórmula. Los participantes pueden comprar acciones si piensan que la probabilidad de que este escenario tenga lugar es mayor que la sugerida por su precio, y vender acciones si piensan que la probabilidad de dicho escenario es menor. Así, el precio de cada contrato refleja la probabilidad de que se constituya cada tipo de gobierno resultante.

¿Cómo se predice el resultado electoral?

Para pronosticar el número de escaños que va a obtener cada formación política, tenemos un submercado para cada uno de los partidos. En cada uno de estos mercados, los participantes tienen que asignar probabilidades a los posibles resultados electorales de cada fuerza. Estas probabilidades son diariamente agregadas e interpoladas ofreciendo estimaciones precisas de escaños.

¿Qué ventajas tiene?

Un mercado de predicción electoral permite conocer la evolución de los resultados en vivo, mostrando el efecto directo que sobre las expectativas de voto de un partido los diferentes hechos que suceden durante la campaña. De igual forma, es posible observar cómo evoluciona cada día, con el devenir de los acontecimientos, la fórmula de gobierno más probable. Y tiene otra ventaja respecto a las encuestas: esta herramienta no está sujeta a la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios.

