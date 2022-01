Lambán advierte a Cataluña: "O va de la mano con Aragón o simplemente no habrá Juegos de Invierno"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, junto al vicepresidente, Arturo Aliaga, comparece ante los medios en Zaragoza / EFE/Javier Cebollada

3 Se lee en minutos Ignacio Martín



El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha lanzado una seria advertencia este lunes de cara a la organización de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. "O Cataluña va de la mano o simplemente no habrá Juegos", ha dicho Lambán, que este martes se reúne en el Pignatelli con el presidente del COE, Alejandro Blanco, en una cita que se antoja vital de cara a un proyecto al que se siguen poniendo trabas desde la comunidad vecina.

En las últimas semanas se habían acercado las posturas para poner en marcha la idea conjunta liderada por el Gobierno central, pero las últimas declaraciones de la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, han dejado tocado el proyecto, tanto que a esta hora que ni siquiera se puede garantizar que se produzca la esperada reunión entre Lambán y Aragonès, entre Cataluña y Aragón. Tendrá que terciar de nuevo el COE si se quiere llegar al viernes con el futuro abierto.

"La candidatura debe ser catalana y que se celebre mayoritariamente en el Pirineo catalán", dijo Vilagrà, que rechazó trabajar conjuntamente con Aragón. "Por prudencia y porque quiero que los Juegos salgan adelante, confío en que en las próximas semanas reconduzcamos la situación", ha asegurado Lambán en referencia a la postura de la Generalitat de que la organización de los Juegos lleven exclusivamente la marca catalana y limitar el resto de apoyos a una colaboración.

De hecho, Vilagrà consideró que en el nombre de la candidatura a estos JJOO deben aparecer los Pirineos y Barcelona: "La potencialidad de estos nombres no tiene cuestión", apostilló. Tan solo admitió que alguna disciplina se celebre en Aragón, algo que encontró respuesta en Lambán: "No se trata de que las cosas se hagan como quiere Cataluña o Aragón, sino como quiere el COE y como dice el Comité Olímpico Internacional. O Aragón y Cataluña van de la mano y en el mismo nivel en lo que a la configuración de la candidatura se refiere o no habrá Juegos porque es ese el criterio del COE", ha explicado el jefe del Ejecutivo aragonés, que ha asegurado que no quiere que su advertencia suene a amenaza sino a la constatación de una realidad.

Este asunto está previsto que se debata con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en una reunión que debería celebrarse al final de esta semana y en la que tiene previsto abordar otras cuestiones de "vecindad" relacionadas con los servicios y la economía, aunque ha reconocido que el tema de la candidatura "será lo más importante”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, también ha replicado a la Generalitat. "Los aragoneses no merecemos que nos insulten planteando que somos una candidatura de segunda y que desprecien nuestro Pirineo", ha dicho el alcalde, que le ha recordado a la consejera Vilagrà "la necesidad de que conozcan que la única posibilidad de que se celebren unos Juegos de Invierno es que Cataluña y Aragón se pongan de acuerdo de forma conjunta" al argumentar que "sin acuerdo entre las dos comunidades autónomas, para que la candidatura se conformen en estricta igualdad, significa que no habrá Juegos de Invierno para España, ni para Cataluña, ni para Aragón".

Azcón ha abundado en que "hay que hacérselo saber al presidente Pere Aragonès en primera persona", en referencia a la reunión que mantendrá el presidente de la Generalitat con el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Javier Lambán. "Lejos de abonar el camino para que haya candidatura nos insultan y los aragoneses no merecemos que nos insulten y desprecien nuestro Pirineo", ha reiterado. Asimismo, ha incidido en que Lambán "debería exigir" a Aragonès respeto para los aragoneses, respeto para el Pirineo y respeto para los Juegos de Invierno que serán de todos los españoles".

Noticias relacionadas