Marta Rovira: "Si Sánchez aprueba la reforma laboral con PP o Cs, el pacto de investidura con ERC quedará tocado"

La actual secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya responde a cuestiones relacionadas con la estrategia de ERC y su situación en Suiza para esquivar a la justicia

Marta Rovira atiende a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este diario, desde Ginebra por vía telemática. Hay 'recomendación' de las autoridades suizas de teletrabajar y ahí, "son muy republicanos, y las 'recomendaciones' se siguen a rajatabla". apunta. En la entrevista hace una clase práctica de diferenciación entre táctica y estrategia y ve lejano el día en que pueda volver, a diferencia del optimismo de Carles Puigdemont.

En el ámbito europeo, el Estado ha contado con sentencias contra sus intereses, pero también parabienes de la mismísima Ursula von der Leyen en el plano político, a diferencia, por ejemplo de Polonia. ¿Les desespera?

La reputación internacional del Estado está quedando muy tocada. España forma parte del 5% de países que no cumplen con las resoluciones de las Naciones Unidas. España no es Polonia y las cosas no pasan de un día por el otro. Me consta que se sienten presionados. Otra cosa es que a nivel interno se silencie.

¿La estrategia de ERC se traza pensando en Europa, justamente por su falta de apoyo el 1-O?

Explicarnos en el exterior es una asignatura pendiente, sí. Pero nuestra apuesta por la mesa es claramente estratégica y por eso ganamos credibilidad. Y nos parece que el Gobierno no tiene la misma actitud, con muchas declaraciones sobre el diálogo y poco más. Si nuestra apuesta fuera táctica, seria pura propaganda y Europa se daría cuenta rápidamente.

La ponencia política de su conferencia nacional de marzo está empapada de llamadas a la unidad estratégica, justo cuando ni Junts ni la CUP dan un colín por la mesa de diálogo.

Hay que superar los debates internos que no sean estrictamente estratégicos. Hay que huir del tacticismo y del partidismo.

¿Se puede sostener un Govern en el que el 50% no cree en la apuesta estratégica del 'president'?

Hay un acuerdo de legislatura que apuesta por explorar la vía negociada. Pedimos a Junts trabajar la estrategia con profundidad. La posición de Junts el día antes de la mesa de negociación fue puramente táctica porque rompía el acuerdo tomado por el que el dialogo se establecía entre gobiernos y no entre partidos.

¿Continúa pensando que la alianza con la CUP es también estratégica?

Sí. Y lo es tanto que no depende de unos presupuestos. Compartimos objetivos políticos.

Sitúan ahora la movilización no solo como un plan b de la mesa de negociación, sino como un apoyo a ella.

El Govern ha puesto encima de la mesa de diálogo la amnistía y la autodeterminación, y nos parece imprescindible que estos dos grandes consensos sean secundados socialmente.

¿La política negociadora en Madrid forma parte de esta voluntad de mostrarse dialogante?

Nosotros no somos dialogantes ni negociadores ni demócratas porque tengamos la necesidad de explicar a Europa que no somos aquello que el Estado español dice que somos. No. Somos republicanos y creemos que las soluciones llegan mediante la negociación y el consenso. Eso es política. Hemos obligado al Gobierno a negociar. Nuestra posición no es táctica. ¿Quién está haciendo táctica de la mesa de diálogo? El Estado español.

¿Se encamina ERC hacia el 'no' a la reforma laboral?

Estamos en el 'no' a la reforma laboral, aunque queremos negociar porque no podemos asumir su propuesta, porque no queremos una reforma del PP maquillada. Su respuesta es: 'no, aquí hay un pacto y os lo tenéis que tragar'. ¿Cómo se puede decir que hay un pacto social cuando nosotros nos enteramos por la prensa? ¿Cómo puede haber olvidado el Gobierno que cuenta con una coalición de izquierdas en el Congreso [con ERC, EH Bildu y el BNG, entre otros]? Reclamamos transparencia. No entendemos por qué los sindicatos asumen este acuerdo tan poco ambicioso. ¿Por qué se nos dice que tenemos que adherirnos por unos condicionantes europeos que no sabemos cuáles son? Si el problema es Europa, hay que explicarlo.

Si el Gobierno acaba por sacar la reforma adelante con PP y/o Cs, ¿cambiará la mirada de ERC hacia el Gobierno?

Es evidente que quedará tocado el acuerdo de investidura y la credibilidad de este Gobierno.

¿Ve próximo un retorno de Carles Puigdemont a Cataluña?

El Estado no ha decidido aún frenar la represión. Se me hace difícil pensar que toleren nuestra vuelta.

Tampoco se acaba de enhebrar la reforma del delito de sedición, que le afecta directamente.

Me afecta que exista un código penal que permita una interpretación amplia de unos delito que son claramente políticos. No sé si pondrán la reforma de la sedición sobre la mesa de negociación, porque evidentemente sería una vía para empezar a trabajar el fin de la represión. Nosotros continuamos defendiendo la amnistía.

En el pacto de ERC y JxCat se apostaba por una reformulación del Consell per la República.

Sigue habiendo puntos de desacuerdo. Queremos una plataforma enfocada a lo internacional, que refleje la transversalidad del independentismo. Y que sea transparente en su gobernanza.

Jordi Cuixart llamó a renovar los liderazgos de 2017. ¿Se siente aludida?

El independentismo no depende de una, dos o tres personas.

Los partidos políticos, en este caso ERC, deben pedir perdón, por ejemplo, por la licencia de edad del Parlament?

Sí. Siento una profunda vergüenza por descubrir ahora eso. He pedido disculpas a ERC, porque he sido diputada y portavoz y no tuve conocimiento de esta información. Es dinero público y hay que explicar cómo se gestiona. Oriol Junqueras y yo hemos pedido a nuestra organización que investigue si esto se reproduce en otras administraciones.

