Moreno apunta a un adelanto electoral en Andalucía y aspira a un "gobierno monocolor"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este miércoles la "experiencia positiva" de la coalición de gobierno que el PP-A mantiene con Ciudadanos (Cs) en esta comunidad, pero ha señalado que en las elecciones autonómicas previstas este año, él aspira a lograr una amplia mayoría que le permita conformar un "gobierno monocolor".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Moreno ha insistido en su intención de agotar la legislatura, aunque haya unas encuestas que dan una tendencia al "alza" al PP en estos momentos y que, en su opinión, no dejan de ser la "foto fija" de un determinado momento.

Ha indicado que su objetivo en este momento es intentar controlar la pandemia del coronavirus, y el Gobierno lo que no puede es estar con "pancartas y megáfonos", y defender los intereses de Andalucía ante el reparto "desigual" y con "escasa transparencia" que ya se está viendo de los fondos europeos por parte del Gobierno central.

Moreno ha manifestado, en cualquier caso, que no va a estar ni un día "más de lo necesario" si no tiene mayoría en el Parlamento. Ha señalado que va a intentar "alargar la legislatura todo lo que pueda" porque es bueno para los andaluces, pero si se encuentra en la Cámara autonómica un "bloqueo como el que estamos viviendo entre Vox y el PSOE en esa pinza" que tumbe leyes y decretos y eso impide seguir gobernando, no perderá "ni un minuto" y convocará elecciones.

En cuando al pacto de gobierno con Cs, ha defendido que ha sido una experiencia "positiva", con un acuerdo leal en el que ha habido "complicidad" entre ambos partidos y se ha actuado como un solo gobierno. "Cuando uno ha tenido una experiencia positiva podría ser una experiencia a repetir", según ha señalado Moreno, quien ha añadido, no obstante, que como candidato a la reelección como presidente de la Junta desea una "amplia mayoría y poder gobernar en solitario, que es el sueño de cualquier presidente".

"Tener un gobierno monocolor y tener la capacidad de tomar decisiones de una manera mucho más libre y con mucha más rapidez y agilidad", según ha dicho Moreno, quien ha insistido, no obstante, en que el acuerdo entre PP y Cs en Andalucía "ha funcionado razonablemente bien".

