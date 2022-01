Unidas Podemos carga contra el PSOE por permitir las iniciativas contra Garzón

Los socialistas han admitido a trámite las iniciativas que cercaban al ministro de Consumo tras su polémica con las macrogranjas

Unidas Podemos lanza una amenaza velada a su socio de coalición: "Hoy es esto, mañana pueden ser ataques contra algún ministro del PSOE"

Unidas Podemos carga contra el PSOE por dar luz verde a la tramitación de varias iniciativas dirigidas contra Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados. Los socialistas han apoyado en la Mesa la calificación de varias propuestas presentadas por la oposición contra el ministro de Consumo, dando vía libre a que comience a tramitarse en el Congreso. Una posición que ha llevado a los morados a arremeter duramente contra su socio de coalición.

"Nos parece grave. El PSOE ha bajado los brazos ante la política del bulo", ha señalado el diputado de Unidas Podemos y miembro de la Mesa, Javier Sánchez Serna, que ha pedido que el Congreso no acepte "iniciativas basadas en un bulo". "Es cuestión de principios", ha añadido.

"Hoy en la mesa teníamos que calificar una solicitud de comparecenca al ministro Garzón de Ciudadanos y dos preguntas de PP y Vox que se basaban en un bulo, de que el ministro Garzón había atacado a la ganadería española, cunado todo el mundo sabe que se refería a las macrogranjas (...). Pues bien, se hacían preguntas asumiendo ese bulo y no solo el PP y Vox querian calificarlas sino que también el PSOE ha votado por calificarlas", ha manifestado Sánchez Serna, visiblemente molesto.

PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en este órgano de la Cámara, que se encarga de calificar y de admitir o inadmitir las distintas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios. En este caso, los morados pedían que no se diera cauce a esta petición de comparecencia y a estas preguntas al considerar que estaban basadas en falsedades. Una vez calificada, la petición pasará ahora a la Mesa de la Comisión parlamentaria en la que se ha pedido la comparecencia de Garzón, y en este órgano la suma de PSOE y Podemos tendrá una nueva oportunidad para tumbar la iniciativa.

El dirigente morado ha llamado abiertamente a desdeñar las iniciativas del Congreso que a su juicio no se ajusten a la realidad. "Es hacer política terraplanista, aceptar iniciativas que se basan en bulos, fake news", ha señalado, antes de lanzar una amenaza velada a su socio de coalición: "Hoy es esto, mañana pueden ser ataques contra algún ministro del PSOE y no sé si se aceptarían con la ligereza con que se han asumido hoy".

"POR DIGNIDAD PARLAMENTARIA"

Unas horas antes de este desenlace, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, había indicado este martes que su formación trataría de impedir "por dignidad parlamentaria" la tramitación de todas las iniciativas fundamentadas sobre el "bulo" generado a partir de las críticas del ministro de Consumo a las macrogranjas, solicitando al PSOE su apoyo, algo que finalmente no ha conseguido.

Esta misma mañana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, había calificado de "bastante desafortunadas" las declaraciones de Garzón al diario británico 'The Guardian', al tiempo que ha asegurado no haber hablado con él. "No hemos hablado en los últimos días. Soy el ministro de Alimentación, si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame", ha afirmado Planas en unas declaraciones al programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Posteriormente, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que llevarán al Congreso la reprobación de Garzón, por el "gravísimo daño" que ha hecho a la economía española con sus declaraciones. Además, ha subrayado que el PP "defiende la diversidad" de la ganadería española, tanto la intensiva como la extensiva, y ha indicado que se busca generar "confusión" entre esa ganadería y las macrogranjas que, "como concepto no están permitidas". A su iniciativa se han sumado Vox y Ciudadanos.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya cesado al ministro Garzón porque la nueva "polémica" creada con sus "falsas" declaraciones sobre el "maltrato animal" y "carne de peor calidad" afecta a sectores y españoles que con "su esfuerzo y sacrificio sacan adelante la economía" en España.

"Solo hay una salida, que sea cesado, algo a lo que ha renunciado el presidente Sánchez por seguir manteniéndose en la Moncloa", ha enfatizado la dirigente del PP, que ha asegurado que el Ejecutivo "conocía" el contexto de esas declaraciones desde el 16 de diciembre pero solo ha "reaccionado" tras la polémica creada en medio de la precampaña de las elecciones de Castilla y León.

