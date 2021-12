Brote en el Congreso: vuelve el voto telemático al Hemiciclo con medio centenar de diputados confinados

Alrededor de cincuenta parlamentarios no podrán acudir a los plenos por haber sido contactos estrechos o por su diagnóstico positivo

Pleno del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. / EFE

El Congreso ha vuelto a implantar el voto telemático esta semana ante la sexta ola de coronavirus que afecta ya a medio centenar de diputados que se encuentran confinados, aunque la Cámara no exigirá el pasaporte covid en sus instalaciones porque es una medida que depende de las decisiones de cada comunidad autónoma.

Algunos partidos como Unidas Podemos, ERC o PNV pedían implantar el pasaporte covid y limitar los aforos en el hemiciclo, pero finalmente la Junta de Portavoces ha optado por el criterio de la prudencia y no se ha fijado un porcentaje de asistencia a los debates. Será cada grupo parlamentario el que decida los diputados que acudan a estas últimas sesiones plenarias del año.

En lo que sí han estado de acuerdo todos los partidos políticos es en aceptar la petición de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de habilitar esta semana el voto telemático para las tres sesiones plenarias debido al aumento de los contagios. Y es que la sexta ola ha entrado de lleno en el Congreso y ya son más de 50 los diputados que están confinados por contactos estrechos o por haber sido diagnosticados como positivos.

Fuentes parlamentarias informan de que al menos una decena de diputados del PP y del PSOE permanecen en cuarentena, mientras que Vox ha reconocido 8 confinamientos y Ciudadanos al menos uno. De hecho la Mesa del Congreso se ha reunido telemáticamente ante la ausencia de varios miembros que están confinados.

Pasaporte covid

El PP y Ciudadanos han incidido en que hay que seguir las recomendaciones de marquen los expertos sanitarios del Congreso mientras Vox ha recriminado que el pasaporte covid sea una medida de "control social" que "atropella los derechos fundamentales" y ante la que deben rebelarse todos los españoles allí donde se exija.

"Debe regir la opinión de aquellos que tienen la responsabilidad de afrontar cuestiones de salud pública", ha recalcado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, al tiempo que el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha insistido en que las medidas que se adopten en el Congreso deben ser coherentes ante la actual circunstancia.

La mayoría de los partidos han coincidido en que se deben extremar las precauciones y la diputada de Vox Macarena Olona ha afirmado -tras dejar claro que está vacunada con la pauta completa- que un pasaporte covid en el Congreso es una medida "claramente inconstitucional, discriminatoria" y no efectiva.

Podemos se ha mostrado muy preocupado ante el incremento de personal contagiado en la Cámara y por esa misma razón ERC y PNV exigían la pauta completa de vacunación para poder entrar. "Al final el Congreso es un centro de trabajo como cualquier otro y con una movilidad excepcionalmente alta merecería medidas especiales", señalaba el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En el mismo sentido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha coincidido en que en el Congreso hay "mucho movimiento de personas, continuamente viajando y con contacto bastante cercano" por lo que no veía mal la exigencia de la cartilla de vacunación anticovid. "Yo apoyo que se facilite la votación telemática", incidía poco después el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que también cree que son los servicios sanitarios del Congreso los que deben aconsejar sobre la necesidad y justificación de cualquier medida restrictiva.

Compromís ve con buenos ojos exigir el pasaporte covid para entrar en todos los recintos del Congreso, igual que el PDeCAT que se pronunciaba a favor por una cuestión de "ejemplaridad". Otros partidos socios parlamentarios del Gobierno como EH Bildu o Más País lo han puesto en cuestión.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que es más prioritario el voto a distancia de los políticos que el pasaporte covid, que "no es la panacea" y Más País también apostaba más por el teletrabajo. "No somos en términos generales partidarios del pasaporte covid cuando el 80 % de la población tiene casi la pauta completa. Lo esencial es abrir centros de test masivos y gratuitos", ha señalado Íñigo Errejón en rueda de prensa mientras La Cup también apostaba por controlar el virus con estas medidas y no tanto con la exigencia del pasaporte.

