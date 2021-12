Sánchez vuelve a reclamar a la UE medidas más rápidas para bajar el precio de la luz

2 Se lee en minutos Silvia Martínez



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera “insuficientes” las últimas propuestas de la Comisión Europea para abaratar el precio de la UE, que incluyen la posibilidad de realizar compras conjuntas de gas con el objetivo de crear una reserva estratégica de la que echar mano en caso de problema de precios y abastecimiento. “Es una buena noticia pero es insuficiente. Continuamos con precios al alza en toda Europa y necesitamos revisar la forma en que se estructura la fijación de precios”, ha recordado este jueves a su paso por un Consejo Europeo que de momento no ha conseguido adoptar nuevas medidas para amortiguar la subida de los precios.

“Es fundamental que la Unión Europea tome medidas y que las tome de forma más rápida”, ha insistido Sánchez, satisfecho con que Bruselas haya asumido la idea española de realizar compras centralizadas de gas y una reserva estratégica, pero defraudado con la lentitud a la que avanzan los Veintisiete. Aunque España cuenta con aliados como Francia, Italia, Grecia, Rumanía, la fractura entre los Veintisiete sigue siendo evidente. Entre quienes piden una revisión del mercado eléctrico profunda y quienes consideran, como Países Bajos o Alemania, que la subida de precios es temporal, que las medidas deben ser a nivel nacional y que lo primero es esperar a los informes finales de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que estarán en abril de 2022.

Reguladores europeos

“Una vez que los informes finales estén veremos si hay que cambiar alguno de los elementos que tenemos. Pero decidir hoy sería prematuro porque no tenemos toda la fotografía. Tenemos que disponer primero de todos los elementos sobre la mesa y eso será en primavera”, insisten fuentes diplomáticas del norte de Europa. Según fuentes del Gobierno, los informes preliminares de los reguladores europeos son insuficientes y es necesario profundizar en dos elementos que no quedan suficientemente reflejados en las conclusiones de la cumbre.

En primer lugar, sobre la fijación de los precios de la luz porque el sistema actual da señales negativas a los consumidores, afecta negativamente a las pymes y no incluye ningún mecanismo de emergencia ante episodios de máxima volatilidad de precios. En segundo, para garantizar un sistema adecuado para la transición energética, algo que el actual no logra. España no es el único país con problemas con el texto que negocian los Veintisiete. Varias delegaciones, con Polonia a la cabeza, tampoco están satisfechas con la redacción sobre el sistema de comercio de emisiones de CO2.

Noticias relacionadas