La Mesa acepta que Bárbara Rey explique en el Senado los pagos por su relación con el emérito

Compromís trasladó la petición a la Mesa del Senado tras el reportaje de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA La actriz no está obligada a comparecer en la Cámara Alta, aunque "sería una buena oportunidad", en palabras de la formación valenciana

Bárbara Rey, en una imagen de archivo. A su derecha, el rey emérito Juan Carlos I.

La actriz Bárbara Rey podría comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre los pagos que recibió con origen de fondos reservados para que mantuviera en secreto su relación con el rey Juan Carlos. La Mesa del Senado ha aceptado la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, que trasladó su petición de comparecencia en la Cámara Alta después de las informaciones reveladas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La formación valenciana ha explicado a este diario que ya intentó anteriormente que el Gobierno aclarara este asunto, pero la inviolabilidad del rey emérito imposibilitó que las preguntas fueran aceptadas por la Mesa del Senado. Ahora, después de que la Mesa haya aceptado la comparecencia de la actriz, la Comisión de Interior, que es donde se ha remitido esta petición, tendrá que abordar el asunto en el siguiente orden del día, previsiblemente en el mes de febrero, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el periodo vacacional.

Esta Mesa, formada por tres miembros del PSOE y dos del PP, será la que tramite esta petición y ponga fecha e invite a la actriz a comparecer ante el Senado para dar cuenta de estas cuestiones formuladas por el senador valenciano. Sin embargo, la actriz no estaría obligada a hablar en esta comisión, "aunque sería una buena oportunidad" en palabras de Compromís, ya que las comparecencias de cargos que no son públicos no son obligatorias y tampoco se trata de una comisión específica como la de Kitchen en el Congreso.

Mulet había hecho esta solicitud con la intención de que Bárbara Rey "explicara la veracidad de las informaciones publicadas en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, según las cuales supuestamente recibió por parte de personas del entonces CESID, u otros altos estamentos del Estado ingentes cantidades de dinero público de fondos reservados y posibles prebendas como la contratación por parte de una televisión autonómica para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado".

En concreto, y como explicó este diario, la también vedete llegó a presentar durante cinco temporadas -desde 2000 hasta 2005- un programa de cocina en Canal 9 por el que llegó a recibir cinco millones de euros a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en los fogones. Este espacio televisivo, como también reveló el exdirector del CNI Alberto Saiz, fue el pago para que guardara silencio sobre su relación con el rey.

No sólo Saiz ha hecho este tipo de afirmaciones. También el libro 'El jefe de los espías', de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, cuenta con las anotaciones del exdirector del Cesid (ahora CNI) Emilio Alonso Manglano y asegura que Bárbara Rey habría recibido importantes cantidades de dinero a cambio de no airear sus relaciones con el entonces Jefe del Estado.

Además, el excomisario José Manuel Villarejo anotó en sus agendas que el CEO de Repsol confesó que Aznar le había pedido que la petrolera pagase a Bárbara Rey 300 millones de pesetas -1,8 millones de euros- en seis años por su silencio y que lo mismo hicieron otras empresas del Ibex como Telefónica y Banco Santander.

"Falta de actividad" de la comisión

En la actualidad, según denuncia Mulet, existe un bloqueo por la "falta de actividad" de la presidencia de esta comisión, "que no ha permitido las comparecencias solicitadas por los grupos, entre las que destacan las dirigidas la propio ministro Fernando Grande-Marlaska.

"Estamos hablando de una enorme malversación de fondos reservados, que por muy materia de secreto de Estado, no pueden estar destinados nunca a comprar el silencio de las aventuras sexuales del monarca emérito", ha subrayado el senador de Compromís.

