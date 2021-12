Génova agita a los presidentes provinciales para frenar la fusión con Cs en Andalucía

El PP andaluz ratifica que no cierra la puerta a una coalición con la formación naranja pero asegura que se abordará cuando se convoquen las elecciones

La dirección nacional, en contra de este planteamiento, recuerda que la potestad para aprobar unas listas conjuntas la tienen sólo ellos y apuntan a que algunos presidentes provinciales no quieren la integración

Sin fecha aún para las elecciones andaluzas, sólo la certeza de que Juan Manuel Moreno baraja adelantarlas a junio o a octubre, la mención de Inés Arrimadas a la posibilidad de que Ciudadanos se presente en unas listas conjuntas con el PP, ha desatado un debate, con focos de discusión en Madrid y Sevilla, que está lejos de aplacarse. Da igual que este miércoles la formación naranja haya anunciado que Juan Marín es el vencedor de las primarias para elegir al candidato a la Junta de Andalucía o que hace unos días el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, cerrara la puerta a la propuesta de integración de Arrimadas, la discusión está totalmente abierta.

Porque, como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el PP andaluz no lo descarta. Les asusta el riesgo de que Ciudadanos no llegue al 3% de apoyo necesario para entrar en el Parlamento, que esos votos se pierdan y pongan en jaque la mayoría. Y para evitarlo estarían dispuestos a una coalición o, al menos, a estudiarla. A pesar de que dirección nacional sólo contempla que cargos de Ciudadanos se integren en sus candidaturas, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, dejó ayer la decisión final para más adelante. Justo, dijo a preguntas de los periodistas, cuando se hayan convocado las elecciones. "Ése será el momento en que se decida la cuestión".

Esta afirmación, por superflua que pueda parecer, supone contradecir la postura de Génova. La dirección del PP en Andalucía ratifica que quiere explorar la fusión con Cs. Asumen que no será un proceso fácil y que su éxito dependerá de las exigencias de puestos de la formación naranja. El propio Bendodo reconoció que no se puede "negar que hay muy buena sintonía entre las personas que formamos el Gobierno de PP y de Cs".

No obstante para Génova no cambia nada. Se mantienen en que acogerán a todos los cargos de Cs que quieran migrar al PP. En Andalucía y en el resto de España. Pero la prueba de que no están satisfechos con el planteamiento del PP andaluz es que apuntan a que esta estrategia no se comparte en todo el territorio. Fuentes de la dirección popular aseguraron ayer a este diario que antes de nada "tendrán que hablar con los presidentes provinciales" porque todos ellos "no están contentos" con Ciudadanos.

En este sentido apuntan a lo que terminó sucediendo en varias provincias andaluzas como Granada, donde costó llegar a la paz, pero finalmente se firmó. El conflicto parecía no tener vuelta de hoja con Génova y el PP andaluz enfrentados por el poder territorial y, finalmente, hubo acuerdo. Francisco Rodríguez, alcalde del municipio de Alhendín y hombre de confianza de García Egea, se hizo con la presidencia del PP provincial, aceptando a la vez que su número dos fuera un hombre de Juanma Moreno: Jorge Saavedra. El pacto implicaba un reparto que contentó a las dos partes. Pero fue la primera de varias crisis que se irían sucediendo en meses posteriores.

De hecho, durante mucho tiempo las espadas se mantuvieron en alto y no fue hasta el pasado abril cuando las dos partes decidieron frenar la guerra pactando candidatos para las cuatro provincias que seguían en el aire: Jaén, Cádiz, Almería y Huelva. La dirección nacional se dio por satisfecha con el acuerdo porque, sobre todo, frenaba una rebelión que nunca llegó a producirse. De ahí que Génova sea consciente de que mantiene apoyos en todas las provincias andaluzas, donde agita a los presidentes y otros cargos provinciales descontentos con la idea de una fusión con Ciudadanos.

La última palabra

Y si la casuística no fuera suficiente, desde la dirección nacional se apela a un hecho incontestable: una lista conjunta de PP y Cs en Andalucía debe ser refrendada previamente por Madrid. Recuerdan que el artículo 37 de los Estatutos establece que "la Junta Directiva Nacional es el órgano competente para aprobar uniones, federaciones y coaliciones con otros partidos".

Esto es algo que, evidentemente, el PP andaluz conoce. Por eso, fuentes populares, explican que las negociaciones para una fusión con Cs se realizarían de la mano de la dirección nacional, con un deseable acuerdo previo, que eliminara cualquier atisbo de tensión. Pero también subrayan que si Génova opta por impedirlo y se cierra en banda a la posibilidad de una candidatura con Cs, entonces serían ellos quienes asumirían toda la responsabilidad en el caso de que Andalucía se perdiera porque los votos de la formación naranja no han servido para armar una mayoría suficiente.

