El último líder crítico de Podemos denuncia la "sustracción" de 160.000€ por la cúpula para "contratar allegados"

Daniel Ripa, el último líder autonómico crítico con la dirección, denuncia los hechos: "La dirección estatal de Podemos acaba de intervenir Podemos Asturias"

El dirigente ha denunciado en los últimos días amenazas por parte de la cúpula estatal

Las primarias se recrudecen en Podemos Asturies. Daniel Ripa, actual líder autonómico de la federación y una de las últimas voces independientes del partido, ha denunciado en las últimas horas la "sustracción" por parte de la dirección nacional de 160.000 euros procedentes de las donaciones de cargos públicos de la región. Unos fondos que, según denuncia, la cúpula empleará para "contratar liberados y allegados". El dirigente acusa de estar detrás de estos movimientos a Sofía Castañón, diputada en el Congreso, miembro de la ejecutiva nacional y rival en primarias para dirigir la federación asturiana.

"La dirección estatal de Podemos acaba de intervenir Podemos Asturies y ha coaccionado al consejo ciudadano autonómico", denunciaba Ripa en un mensaje de Facebook a última hora de este lunes. "Lo ha hecho para sustraer 160.000 euros en donaciones a proyectos sociales, acumulados durante 6 años, tras una petición de Sofía Castañón. Lo hacen para destinarlo a lo mismo que ya lo usan en Madrid, para contratar liberados y allegados. También ha sustraido el dinero para actividad política a esta organización. Y se hace a dos días de unas primarias, como estrategia desesperada, de quienes se han quedado sin argumentos".

El todavía líder autonómico es uno de los pocos que llegó a la dirección territorial sin el apoyo del aparato estatal, que en los últimos años ha lanzado a candidatos afines a los territorios para afianzar su control. En Asturias, la votación de las primarias comenzarán este miércoles 15 de diciembre y terminarán el lunes 20. Los resultados se darán a conocer a tres días después, el 22 de diciembre.

En su mensaje lanzado en redes, Ripa también defiende las donaciones que se han llevado a cabo a proyectos sociales desde el nacimiento del partido. "Estamos dispuestos a que se audite cada euro que hemos donado a entidades sociales. Transparencia máxima", defendía el dirigente.

Desde el nacimiento de Podemos, el partido puso en marcha el programa Impulsa, por el que los excedentes salariales de los cargos públicos iban destinados a una los proyectos sociales votados por la militancia. En 2017, después de Vistalegre 2, este programa se canceló, y dejó de existir una fórmula común para repartir estos excedentes ni un control sobre este reparto, dejando al albur de las distintas federaciones su destino. Ante la sucesivas convocatorias electorales con la importante pérdida de cargos públicos, estos montantes han ido destinados en muchos casos al mantenimiento económico del partido, perdiendo la motivación originaria de apoyar a la sociedad civil organizada.

Ripa denuncia ahora los envites de la dirección nacional en su federación. "Hoy se intenta destruir el legado de Podemos Asturies por quienes su único proyecto es dirigir desde Madrid el futuro de Asturies. Hay un problema: En Asturies nunca nos han gustado que nos digan lo que tenemos que hacer".

RIPA DENUNCIA AMENAZAS

El dirigente ha denunciado en los últimos días la intervención de la dirección nacional en las primarias de Asturias, llegando incluso a relatar casos de coacciones. En una entrevista en TPA7, Ripa lanzó una acusación directa a la cúpula para poner a una candidato afín en Asturias. "Buscan coartar con un modelo que se basa en mandar candidatos que ya están en Madrid a Asturias. ¿Por qué decimos que es una operación de Madrid? Porque quien se dirige a nosotros es la direcicón estatal de Madrid".

En este punto, Ripa describe un encuentro con miembros de la dirección con supuestas coacciones: "A mí me llaman, me llevan a una habitación y me dicen 'si tú te apartas vas a tener capacidad de seguir en distintos puestos políticos, y si tú te quedas en este proceso, probablemente salgan cosas tuyas en prensa en contra. Es lo que se nos dice para, entiendo, allanar el camino a otra candidatura".

Noticias relacionadas