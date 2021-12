Juan Espadas dejará de ser alcalde de Sevilla el 7 de enero

El actual teniente de alcalde y delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ocupará su puesto

Juan Espadas ha anunciado este martes que dejará la Alcaldía de Sevilla el próximo 7 de enero para centrarse en la Secretaría General del PSOE de Andalucía, cargo que compatibilizará con el de senador por designación autonómica cuando sea nombrado este miércoles por el Parlamento regional.

El teniente de alcalde y delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, será el próximo alcalde de Sevilla en sustitución de Espadas, que ha comparecido en rueda de prensa en el ayuntamiento tras comunicar oficialmente a su grupo municipal que registrará su renuncia a la Alcaldía el 7 de enero.

La alcaldesa en funciones será la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, hasta que se convoque un pleno municipal para nombrar al nuevo regidor, que será Antonio Muñoz.

Espadas cierra así una etapa de diez años en la vida municipal -los últimos seis y medio como alcalde- y pone fin al periodo de transición vivido desde que anunció el pasado mayo que concurriría a las primarias del PSOE andaluz para ser candidato a la Presidencia de la Junta, un proceso en el que logró vencer a Susana Díaz, a quien sustituyó también en julio al frente de la Secretaría regional del partido.

Arropado por los concejales del grupo socialista y los miembros del equipo de Gobierno municipal, Espadas ha detallado que el pleno en el que se tomará conocimiento de su renuncia como alcalde se celebrará el 10 de enero y, a partir de ese momento, se abre un plazo de diez días hábiles para convocar el pleno de investidura del nuevo alcalde, es decir, el 24 de enero como fecha tope, aunque la intención es no apurar el plazo.

"Mis responsabilidades institucionales me obligan ya a optar entre una institución u otra aún siendo compatible ser senador y alcalde, pero yo considero que es el momento de dar el paso, de pasar a otra etapa", ha explicado.

"El deber cumplido"

Sobre el alargamiento de los plazos, ha defendido su decisión "personal" al respecto y ha apostillado: "Estas fechas son especiales, con mucha actividad en la calle, y yo quiero que los sevillanos se queden con la impresión de un alcalde que hasta el último momento está en el puente de mando, en el tajo".

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido", ha asegurado un día después de la aprobación del presupuesto municipal para 2022, al tiempo que se ha mostrado convencido de que su equipo de gobierno finalizará el mandato con un cumplimiento "máximo" de los compromisos.

Preguntado si Antonio Muñoz será el candidato del PSOE en las próximas elecciones municipales, ha dicho: "Voy a defender, por supuesto, que Antonio Muñoz sea el candidato, queremos que la decisión llegue hasta el final, no concibo otra opción".

No obstante, ha recordado que es el partido el que decide y, en el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes, los candidatos del PSOE son proclamados por el Comité Federal.

Sobre si ha recibido alguna llamada de Ferraz (sede nacional del PSOE), ha subrayado que en Andalucía hay una nueva dirección política con un grado de autonomía "absolutamente envidiable".

Yo no he tenido nunca una llamada de mi secretaria general anterior (Susana Díaz), mucho menos de Madrid y, ahora, ni les cuento; esto no va así porque además yo no lo permitiría; las instituciones tienen que tener capacidad de autonomía en la gestión, eso es sagrado", ha zanjado.

