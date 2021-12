Compromís pide la comparecencia de Bárbara Rey en el Senado por la presunta compra de su silencio con dinero público

El comisario Villarejo apuntó en sus agendas que el exvicepresidente Aznar pidió a empresarios del Ibex comprar el silencio de la vedette por su supuesta relación con Juan Carlos I

Bárbara Rey, durante una entrevista con Levante-EMV en 1997

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado este lunes la comparecencia en comisión de la actriz y vedette Bárbara Rey para explicar si recibió "ingentes cantidades de dinero público" de los fondos reservados como contraprestación por silenciar su presunta relación con el rey emérito Juan Carlos I, tal y como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Según las anotaciones en el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín confesó que el expresidente del Gobierno José María Aznar "le pidió que pagara a Bárbara Rey 300 millones de pesetas [1,8 millones de euros] en seis años”. “En total fueron seis pagos anuales de 150 millones de pesetas [900.000 euros]. Ellos le daban el dinero al Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) y estos a la artista”, anotó el polémico comisario en sus agendas.

Además, en el documento registrado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal en la Cámara Alta, Mulet también plantea otras "posibles prebendas" que pudo recibir la vedette, como la contratación por parte de Canal 9, la antigua televisión pública valenciana donde presentó un programa culinario "sin saber cocinar un plato".

Solicitudes previas

No es la primera vez que el portavoz de Compromís trata el asunto del uso de fondos públicos para proteger al rey emérito. En 2017, Mulet intentó que miembros del Gobierno contestasen sobre el uso de fondo reservados para el pago de "favores, silencios y juergas" de Juan Carlos I con sus “amigas especiales”, preguntando también por el caso de Bárbara Rey. Sin embargo, las preguntas no pasaron el filtro de la Mesa del Senado, pues la figura del monarca no está sometida a control parlamentario.

Por eso, en esta ocasión la petición de comparecencia de Bárbara Rey no está relacionada directamente con la ninguna figura de la familia real, sino que apunta a las "supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado".

“Huimos del amarillismo y nos da igual las relaciones que una persona tenga con otra, siempre que sean consentidas. Lo que nos preocupa es que éstas acaben suponiendo un saqueo del erario público", ha explicado Mulet en un comunicado. "Ya que no podemos preguntar al monarca porque en este país no se deja preguntarle, sí queremos intentar que la persona que supuestamente fue regada con millones de euros públicos para tenerla callada explique qué hay de cierto en ello", añadió el senador.

