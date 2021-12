Álvarez de Toledo rechaza la multa del PP: "El procedimiento es nulo"

La exportavoz parlamentaria envía su escrito de alegaciones entre críticas al partido, llegando a acusar a la dirección del Grupo parlamentario de emprender "actuaciones, teñidas por el secreto y la informalidad, que no reúnen las garantías exigibles en Derecho"

Cayetana Álvarez de Toledo considera que el procedimiento por el que el PP la sancionó en el Congreso es “nulo” porque vulnera todos los procedimientos legales e incumple los propios estatutos del Grupo parlamentario. La exportavoz, que fue sancionada por saltarse la disciplina de voto en la renovación institucional del Tribunal Constitucional y otros órganos, ha escrito sus argumentos en una carta de siete páginas dirigidas al secretario general del grupo, el diputado Guillermo Mariscal a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Un escrito repleto de críticas, en el que hace hincapié de que los propios estatutos según los cuales se impone la sanción “están velados por el secretismo, no son de libre acceso ni para diputados, ni para ciudadanos ni para los medios de comunicación” y, por eso, considera “que no se puede imponer una sanción en razón de una norma secreta”.

De hecho, según relata en una de las páginas, hace unos días un ujier le entregó “un sobre cerrado con la copia de un documento” que dedujo eran los estatutos “auténticos y vigentes”. Entre frases irónicas, Álvarez de Toledo emite una denuncia y niega que tenga que hacerse cargo de la sanción.

“Estas actuaciones, teñidas por el secreto y la informalidad, no reúnen las garantías exigibles en Derecho”, zanja, añadiendo también que a su juicio la multa vulnera asimismo “el compromiso de transparencia y regeneración” que asumió el PP en su programa electoral de 2019. “Estoy segura de que la dirección del grupo convendrá conmigo en que sancionarme sería tanto como vulnerar el principio jurídico y constitucional de la publicidad de las normas, la legalidad del procedimiento sancionador y el compromiso con la transparencia asumido por el PP”, dice desafiante la exportavoz.

No es el único reproche formal que lanza la diputada. En concreto, en su escrito refleja la necesidad de que el Grupo hubiera convocado una reunión previa para “fijar posición” si se trataba de una votación tan importante. Y cita el artículo 13.1 de los estatutos de la discordia, donde así queda recogido. “Lo cierto es que el Pleno del Grupo Popular no sólo no fijó la posición o actitud en relación con la renovación de los órganos constitucionales, sino que ni siquiera se convocó la preceptiva reunión de este Grupo”. “Se trata de una interpretación ciertamente caprichosa de los estatutos”, concluye Álvarez de Toledo.

En términos más políticos, la exportavoz se explaya en sus argumentos para zanjar con que “el voto en blanco” no contradijo la línea del partido, “sino el voto a favor”. “Estoy segura de que la dirección convendrá conmigo en que sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia del PP”.

En su conclusión, la exportavoz entiende que “no procede” por parte de la dirección “ninguna otra actuación”. Fuentes de la cúpula del grupo parlamentario, sin embargo, confirman a este diario que la respuesta “será la resolución” misma de la sanción.

