Cospedal se niega a declarar en el Congreso sobre el espionaje a Bárcenas

La exdiputada y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal volvió este jueves al Congreso a comparecer en la comisión que investiga la presunta trama parapolicial para robar a Luis Bárcenas información sobre la caja b de su partido. La antigua número dos de Mariano Rajoy se escudó en el silencio y no respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Cospedal tomó la palabra en contadas ocasiones en las dos horas que duró la sesión. Al principio, anunció su decisión de acogerse a su derecho constitucional para no responder. Al final, aseguró que Bárcenas “miente sistemáticamente” y que no es bueno para la “democracia” basar “actuaciones judiciales y también políticas” en declaraciones de “personas” como él. El extesorero denunció ante Manuel García-Castellón, el juez que investiga el caso Kitchen, que durante la primera etapa de Rajoy y Jorge Fernández Díaz en el Gobierno existía "una operación del Ministerio del Interior" para "amedrentarle". García-Castellón confirmó en octubre que tiene indicios para juzgar por esta trama a Fernández Díaz; su antiguo número dos, Francisco Martínez, otros cuatro altos mandos de la Policía y Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas.

"La duda no es si usted sabía de la Kitchen, sino cómo usted no está imputada", se quejó el portavoz socialista, Felipe Sicilia

El recurso de la fiscalía

Cospedal recordó que fue llamada en junio como investigada por el juez y que, semanas después, este le declaró "exenta de toda responsabilidad". Sin embargo, prosiguió, como la fiscalía anticorrupción y dos partidos políticos (PSOE y Unidas Podemos) han recurrido esa decisión, el asunto sigue abierto y ella ha creído necesario "respetar" la separación de poderes y pensar también en lo que es mejor para su "derecho a la defensa".

La exdiputada acudió a la Cámara baja medio año después de su primera citación, aquella que se suspendió en el último momento porque el juez decidió imputarla ese mismo día junto a su marido, Ignacio López del Hierro, por las reuniones que ambos mantuvieron con el excomisario José Villarejo y que este grabó. En un audio del 21 de julio de 2009 se pudo escuchar cómo Cospedal se interesó sobre la investigación de la Gürtel y el 'pen drive' de Bárcenas con datos sobre la caja b. "O sea, que en el famoso 'pen drive' hay de todo", afirmó Cospedal. Y Villarejo le respondió: "Hay mucha chicha. Hemos hecho todo lo posible por romper el 'pen drive".

La 'operación Cataluña'

Pese a su decisión de no declarar, los portavoces de los grupos lanzaron al vacío las preguntas que habían preparado. "La duda no es si usted sabía de la Kitchen, sino cómo usted no está imputada", se quejó el portavoz socialista, Felipe Sicilia, antes de relatar que aparece tanto en audios como en las agendas del excomisario.

El diputado de Junts Josep Pagès aprovechó para recordar la 'operación Cataluña', que el Ejecutivo de Rajoy puso en marcha para investigar a políticos independentistas, y también mencionó el 1-O. El diputado dijo que se "atacó a los votantes". Cuando acabó su turno, la exnúmero dos del PP intervino: "Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que hicieron es cumplir la legalidad”, sostuvo. También rechazó otra afirmación de Pagès que vio "muy grave" y aseguró que ella no entró en política para “meter la mano en la caja”.

La comisión solo está a falta de escuchar a Rajoy, que comparecerá el próximo lunes.

Fondos del ministerio

Tanto Cospedal como López del Hierro, que también compareció en la comisión, tuvieron que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y admitieron las reuniones con Villarejo, pero no reconocieron haber realizado encargos ni estar implicados en el espionaje al extesorero Bárcenas diseñado presuntamente en 2013 con medios y fondos de Interior para hacerse con la información que comprometía a la cúpula del PP y del Gobierno de Rajoy.

La entonces dirigente del PP también negó que el policía Andrés Gómez Gordo, que fue su jefe de seguridad cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha y es otro de los principales imputados en la causa, le comentase nada de la operación o de la captación del chófer de Bárcenas como confidente.

