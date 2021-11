La herencia de Carmena a Almeida: inauguraciones urbanísticas, viviendas públicas y escuelas infantiles

José Luis Martínez Almeida observa la reapertura de la Plaza de España desde una azotea cercana

En la reapertura de la Plaza de España esta pasada semana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo algo que la oposición aplaudió: alabó "la continuidad institucional" y la capacidad de su gobierno de "ejecutar y seguir con los proyectos buenos sin mirar quién tuvo la idea". Reconocía así que se encontraba brindando a los madrileños un enclave urbano totalmente modernizado y que servirá de eje de comunicación entre zonas hasta ahora desconectadas entre sí gracias a un proyecto que su equipo ha ejecutado, pero cuya idea original surgió en la legislatura anterior con un gobierno totalmente distinto liderado por Manuela Carmena.

La herencia de Carmena a la ciudad de Madrid, pero también al alcalde, "es interminable", asegura Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, formación en la que recaló gran parte del equipo de la exalcaldesa. Y en su formación sacan pecho de los trabajos iniciados durante su etapa en el gobierno municipal, que empiezan ahora a materializarse y poder palparse. Tanto en Más Madrid como en el grupo mixto, donde se integran los escindidos de esta formación bajo el nombre Recupera Madrid, entienden que es difícil que los proyectos empiecen y acaben en una sola legislatura, más aún los que conllevan la construcción de nuevas infraestructuras o remodelación profunda de las ya existentes, y asumen que sea el actual alcalde quien se coloque ahora en la foto de las inauguraciones. Pero eso no les impide recordar cuál es la herencia que dejó Carmena y que no solo se ciñe a la reapertura de Plaza de España.

Hay otros proyectos de remodelación urbanística que se dejaron encauzados, como el Nudo Norte que permitirá reordenar el tráfico al norte de la ciudad o la cubrición de la M-30 en la zona del Mahou Calderón, también nuevas escuelas infantiles, bibliotecas, viviendas públicas de alquiler o pabellones en Casa de Campo. Los procesos en la Administración son lentos y la fase previa a la ejecución de un proyecto puede tardar entre meses y años en función de su complejidad: primero hay que tener la idea, luego licitar la redacción del proyecto, aprobarla, después licitar la obra para su adjudicación y, finalmente, ejecutarla. En algunos casos y según el impacto urbanístico, incluso una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que debe ser aprobado por el Pleno. Todo ese procedimiento previo a la construcción y puesta en marcha es lo que el equipo de Carmena dejó listo para que el actual equipo lo ejecutara. En algunos casos incluso dejaron las obras prácticamente terminadas antes de la convocatoria electoral.

Las grandes obras

En cuanto a grandes obras urbanas, uno de los proyectos que se arrastra de la legislatura anterior pero se espera que pueda ser inaugurada en esta, precisamente poco antes de la convocatoria electoral de 2023, es el Nudo Norte de Madrid, actualmente uno de los puntos con más tráfico de la ciudad, donde confluyen varias vías de acceso y salida de la capital y que cuenta con un presupuesto de 42 millones. “Esta es la gran obra urbanística de Madrid de los próximos diez años", apunta ex Delegado de Urbanismo de Carmena, José Manuel Calvo, ahora en Recupera Madrid.

En febrero de este año, Almeida presentó el plan para la cubrición de la M-30 a su paso por el antiguo Vicente Calderón, pero Calvo recuerda que fue en la legislación anterior cuando se presentó la actual operación urbanística que ahora se ejecuta y se aprobó la modificación del Plan General que permitiría, precisamente, la puesta en marcha de la obra. Cierto es, también, que esto no es una operación que nació virgen en la era Carmena sino que venía de lejos, de los anteriores gobiernos municipales del PP.

Junto a las grandes obras urbanísticas, hay otros proyectos que quedaron también encauzados y que desde Más Madrid reclaman especialmente. Por un lado, 11 plazas de la periferia de la capital, que no tienen la envergadura ni impacto de la Plaza de España, pero que formaron parte de un proceso participativo de 2017 y que se tradujo en nuevas plazas como la de “la Remonta en Tetuán; Plaza Mayor y Ágata en Villaverde, de la Emperatriz en Carabanchel, de la Vaguada en Fuencarral- El Pardo; Puerto de Canfranc en Puente de Vallecas: plaza de los Misterios en Ciudad Lineal; plaza del Encuentro en Moratalaz; plaza de Duquesa de Osuna, en Barajas; plaza Cívica de San Blas-Canillejas; plaza Cívica de Mar de Cristal, en Hortaleza; y plaza Cívica de Lucero, en Latina". De todas ellas, se queja, "solo una podría convertirse en realidad". Y aquí entra una de las principales críticas de Rita Maestre, que denuncia que muchos de los proyectos que quedaron empaquetados para su ejecución se hayan quedado paralizados porque el actual equipo de gobierno "no ha hecho nada".

Viviendas heredadas

Las viviendas públicas de alquiler han sido desde el inicio de la legislatura otra pelea entre el equipo de gobierno actual y lo que queda del anterior en el Consistorio. Desde el gobierno de Almeida se ha criticado que los de Carmena hicieron mucho ruido con sus proyectos de vivienda de alquiler, anunciando que sacarían al mercado más de 3.000, pero que finalmente solo fueron capaces de entregar 63. La respuesta viene a ser la misma: "Todos los nuevos pisos que se están entregando ahora proceden del anterior mandato. O sea, los está entregando Almeida pero son nuestros", explican desde Más Madrid. Se refieren así al programa de vivienda de alquiler asequible que aprobó la Junta de Gobierno el pasado mes de octubre, en el que se incluían 2.500 pisos repartidos en 11 distritos. La construcción de estas viviendas permitirá regular el precio del arrendamiento también en los entornos donde se levante, según el Ayuntamiento. Según Más Madrid, estas viviendas forman parte de las 3.370 que dejaron en marcha durante su mandato. "Dejamos más de mil en licitación y otras mil redactadas y a punto de licitar cuando terminó la legislatura", matiza Calvo.

Escuelas y otras dotaciones

El equipo de Rita Maestre también recuerda que en la era Carmena se hizo una apuesta por las escuelas infantiles y que dejaron 7 centros proyectados. Ellos solo inauguraron una mientras que Almeida ha inaugurado tres en esta legislatura (Margarita Salas de Retiro, calle Rodas, en Centro y una escuela infantil de Villaverde), pero apuntan que "son herencia del mandato anterior". A esto se suma la obra adjudicada en 2020 del edificio multifuncional de la calle Fúcar (Centro) que fue proyectada en el mandato anterior. Reconocen, eso sí, que de las tres escuelas presupuestas para 2022, dos de ellas, la de Vallecas y Cañaveral "son nuevas", es decir, no estaban en los proyectos que dejó pintados el equipo anterior.

Junto a estos, hay otras actuaciones, como las bibliotecas de Villaverde, Montecarmelo y Las Tablas (incluidas en los presupuestos de 2022), los pabellones aún cerrados de Casa de Campo que quedaron reformados en la legislatura anterior y que servirán previsiblemente para crear un cluster del videojuego en Madrid, el Centro juvenil-Casa de la Música en Puente de Vallecas, cuyas obras acaban de finalizar, o varios polideportivos, como el de la Cebada, que podrían ser inaugurados, todos ellos, a partir de 2022 y que, recuerdan desde Más Madrid, son herencia de los proyectos trabajados por el equipo de Carmena.

¿Y el futuro?

Pero más allá de recordar de dónde vienen los proyectos que están ahora viendo la luz o la verán durante el año previo a la convocatoria electoral, en la oposición se afanan por criticar que el problema no es que Almeida esté inaugurando proyectos heredados, pues esto pasa en todos los municipios, sino que le echan en cara que su equipo no esté trabajando en nuevos proyectos que sigan reformando la ciudad en legislaturas posteriores.

"Es una buena noticia que continúen con nuestros proyectos, pero no hay otros nuevos de transformación en marcha que puedan tener continuidad gobierne quien gobierne después del 23", apunta Calvo. Rita Maestre lo dice también con otras palabras: "Es anormal que no haya proyectos nuevos de intervención urbana. Podríamos discutir sobre las bondades de los mismos, pero el problema es que no hay iniciativas sobre las que discutir". A lo que añade que "la posición del equipo actual ha sido tan conservadora", en cuanto que solo se ha dedicado a mantener lo existente, que ya "no les queda tiempo" para poner nada nuevo en marcha.

Planes de Almeida

En el equipo de Gobierno se revuelven ante estas afirmaciones y afirman que por supuesto que existe un proyecto de ciudad para Madrid. El propio Almeida advirtió durante la reapertura de la nueva Plaza de España que Madrid "se ha construido a través de las generaciones de madrileños", siendo esto algo positivo y no que echarse en cara entre las distintas formaciones. Y en su equipo recuerdan que más allá de los grandes proyectos urbanos, "se ha trabajado en muchos frentes para que el cambio se note de verdad a nivel global y de forma integral”.

"Lo importante no solo es anunciar, también ejecutar y ser capaces de terminar lo proyectado", explican fuentes del consistorio, que enumeran algunas de las actuaciones que a pesar del año largo de pandemia y las dificultades que generó el temporal Filomena se han hecho en estos dos años largos de legislatura, como el scalextric del entorno de la glorietau de López de Hoyos que “ha desaparecido en tiempo récord” y cuyo plan incluye un bulevar arbolado y más espacio para el peatón; o el soterramiento de la A5 en el Paseo de Extremadura, que está ya redactado y para el cual la previsión del Ayuntamiento es que las obras puedan estar finalizadas en 2023.

Pero añaden que, además, hay otras gestiones igual de relevantes para el buen funcionamiento de la ciudad, como el nuevo parque de bomberos y la nueva base del Samur en Vicálvaro que visitó esta misma semana el alcalde, los nuevos pliegos para la limpieza de la ciudad y los refuerzos incorporados, el histórico refuerzo realizado por Hacienda para la tasa de reposición del personal, la renovación de asfalto y aceras o la aprobación de la nueva estrategia de sostenibilidad ambiental 360. La ciudad se construye también con estas actuaciones, advierten, y "no solo con propaganda".

Además, apostillan que Almeida consiguió algo en un momento realmente difícil como la pandemia, como poner de acuerdo a todas las formaciones que conforman el Pleno para aprobar los Acuerdos de la Villa, donde se integran todos los proyectos que servirán de base para la reactivación definitiva de la ciudad después de semejante crisis sanitaria.

