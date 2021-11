Europa mantiene a Puigdemont sin inmunidad y deja suspendidas las euroordenes

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. / Agencias

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado la pretensión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont los también eurodiputados de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí de que les fuera devuelta la inmunidad parlamentaria, tras el arresto del primero en Cerdeña, porque considera que no le causó un "perjuicio grave e irreparable". No obstante, también deja negro sobre blanco que las euroórdenes de detención están suspendidas y que esa decisión "no necesita una decisión específica" en ese sentido del Tribunal Supremo.

De esta forma, la decisión del vicepresidente del Tribunal General supone una de cal y otra de arena para las pretensiones de los tres declarados en rebeldía por la justicia española, porque si bien rechaza su pretensión de que debía devolvérseles la inmunidad, para evitar futuros arrestos como el de Cerdeña, también aclara la suspensión de los procedimientos mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales que el propio Supremo planteó en relación con la reclamación belga.

Noticias relacionadas