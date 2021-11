Delgado se rearma para lograr el apoyo del Consejo Fiscal frente a la polémica destitución de Stampa

Cita al fiscal jefe Anticorrupción y a su mano derecha, responsable de la Secretaría Técnica, para reforzar su actuación ante los vocales del Consejo Fiscal.

El orden del día incluye en su punto número 2 que se informará del "expediente gubernativo" abierto tras los últimos movimientos de Ignacio Stampa.

La Asociación de Fiscales reclamó a Delgado una explicación sobre "supuestas maniobras" de ocultación de información que facilitaron la salida del fiscal del 'caso Villarejo' .

El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia ser indemnizado y reclama vía TSJM las órdenes directas que pudiera haber dado la fiscal general en su caso.

Dolores Delgado. / EFE

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha citado para el Consejo Fiscal que se celebrará este miércoles y que abordará el denominado 'caso Stampa' al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a su mano derecha como principal responsable del Ministerio Público, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, para reforzar sus argumentos ante un Pleno que se aventura bastante incómodo en relación con la polémica de la destitución del que fuera uno de los fiscales del 'caso Villarejo' hasta hace algo más de un año.

Con ello, busca cerrar la controversia que se arrastra desde octubre de 2020, cuando decidió no nombrar a Ignacio Stampa para una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su salida de la macrocausa abierta contra el comisario en la Audiencia Nacional.

Frente a ella estará la asociación mayoritaria en este órgano consultivo, la conservadora Asociación de Fiscales (AF), que reclama explicaciones sobre lo que considera "supuestas maniobras de ocultación" que facilitaron la expulsión de Stampa de la causa. Fuentes de esta organización han señalado a El PERIÓDICO DE ESPAÑA que esperarán a conocer mañana una explicación de la fiscal general que sea satisfactoria sobre lo ocurrido, y que de no ser así no descartan acciones al respecto.

El asunto ha sido incluido el segundo punto del Orden del Día del Consejo que se celebrará mañana con este enunciado: "Información al Consejo Fiscal relativa al E.G. (expediente gubernativo) 795/2021 de la Inspección Fiscal". Según fuentes fiscales consultadas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, este expediente tiene que ver con lo que Delgado considera "gravísimas imputaciones aparecidas en diversos medios de comunicación" sobre este asunto y también con una batería de preguntas muy concretas remitidas al órgano consultor por la minoritaria Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que no está representada en el Consejo.

Explicaciones en el Senado

El episodio ha llegado incluso al debate político. El pasado jueves 18 de noviembre, durante su comparecencia en el Senado, Delgado respondió a las preguntas de la oposición cargando contra Stampa, al calificar de "inadmisible" el hecho de que "se insinúe o se ponga en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción o a la profesionalidad de los compañeros" nombrados para las plazas en las que el hasta entonces fiscal del Caso Villarejo quedó fuera.

El 'caso Stampa' ha resucitado un año después tras conocerse dos movimientos del citado fiscal que, pese a que no recurrió en los tribunales la decisión de Delgado de no renovarle --adoptada después de que Stampa no recibiera ningún apoyo del Consejo Fiscal--, reclama al Ministerio de Justicia ser indemnizado por esta decisión.

Las órdenes de la fiscal

También se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando que se hagan públicas las órdenes directas que Delgado pudiera haber dictado en relación con su caso, según han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes cercanas al fiscal, que actualmente está adscrito a la Fiscalía de Madrid.

Con esta reclamación, Stampa pretende arrojar luz sobre decisiones adoptadas contra él por Secretaría Técnica de la FGE, a cargo de Álvaro García, por un supuesto trato de favor que el investigador habría prestado a la abogada de Podemos Marta Flor, que formaba parte del equipo personado en la causa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y que habían sido denunciadas por Vox.

Por el momento ha renunciado a otras acciones, como podría ser el recurso también vía contencioso-administrativa contra el nombramiento de sus compañeros, por entender que es poco probable que prospere al tratarse de una acción contra una decisión del Consejo de Ministros -que es quien formaliza las designaciones propuestas por la Fiscalía General-, y de carácter discrecional.

Las indagaciones en la Fiscalía de Madrid por el asunto de Marta Flor se terminaron archivando este pasado mes de febrero, si bien el fiscal Stampa denuncia en su escrito a Justicia que se ha visto perjudicado porque el instructor de las diligencias no encontró tacha en su actuación y de hecho pretendía cerrar el asunto meses antes de que se celebrara el Consejo Fiscal que motivó su destitución. Esta información habría sido hurtada a los miembros de este órgano, que podrían haberse basado en esta investigación abierta a Stampa para no renovarle.

Por otra parte, la documentación con la que Stampa ilustra su demanda, a la que en teoría no debería haber tenido acceso como objeto de investigación, le ha costado la apertura de unas nuevas 'diligencias de información' que podrían acabar en un expediente disciplinario.

Preocupación Institucional

El asunto incluyó en el orden del día la propia fiscal general del Estado tras remitir un correo electrónico a los miembros del Consejo Fiscal a fin de compartir con ellos su "preocupación institucional" ante las informaciones periodísticas sobre este asunto. Les anunciaba, y después se lo repitió este martes al resto de miembros del Consejo por correo electrónico, que el asunto se llevaría al Consejo "al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión".

Unos días antes, el portavoz de la APIF, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, incluyó entre las preguntas para respuesta en el Consejo si ésta sabía en octubre de 2020, cuando se denegó a Stampa el apoyo necesario para ocupar una de las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del exjuez Baltasar Garzón --pareja de Delgado-- ejercía la defensa de varios investigados en el 'caso Villarejo'.

En cuanto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que tiene cuatro miembros en el Consejo Fiscal, manifestaron hace unos días vía comunicado que "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas. Por el momento, y en espera de la información que mañana se conozca de mano de la fiscal general, se mantienen en la misma postura, según las fuentes consultadas por este diario.

