Ayuso propone a la España vaciada que copie a Madrid y reduzca los impuestos

En la Comunidad de Madrid unas 80.000 personas viven en municipios de menos de 2.500 habitantes, la mayor parte en la Sierra Norte.

Isabel Díaz Ayuso participa en un foro sobre la digitalización de la economía en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso parece tener también sus propias recetas para problemas que afectan principalmente a otras regiones de España. En plena cumbre sobre financiación autonómica que ha reunido a ocho presidentes en Santiago, siendo algunos de ellos representantes de las regiones donde se encuentra la llamada España vaciada, Isabel Díaz Ayuso, que no ha acudido a este encuentro, ha apuntado que estas últimas son responsables de la situación en la que se encuentran y de la despoblación de sus territorios y les ha invitado a imitar las políticas de su gobierno.

En un foro sobre Economía de la longevidad organizado en Madrid por la revista 65yMas, la presidenta ha mezclado en un mismo discurso la soledad de los mayores, que ha definido como "una nueva pandemia" con los problemas de la España vaciada, a la que reconoce que "no se le dan soluciones reales". Se refería así a la respuesta que desde algunas comunidades sus responsables políticos apuntan desde hace ya meses como causa de sus males: el dumping fiscal de Madrid.

Pero en su concepción de la política no existe tal dumping entre comunidades, puesto que apuntan desde la Comunidad, todas se rigen por la misma normativa para poder aplicar sus políticas fiscales. Los problemas de la España vaciada existen, apuntó ayer la presidenta, pero no van a solucionarse por atacar a Madrid. El discurso sobre la armonización fiscal que planea el Gobierno de Pedro Sánchez es, en su opinión, “muy pernicioso y expulsa al capital. Y si no tiene respecto y sí trabas burocráticas e impuestos altos, da igual que sea en Madrid o en Soria, se irán (las empresas) a Reino Unido o a Portugal. Si no, que alguien me diga cómo vamos a combatir el dumping fiscal a nivel mundial porque eso es imposible”.

"Un empresario en Asturias o en Barcelona lo que quiere es que le bajen los impuestos y no que vayan contra la capital de España”

Por eso su recomendación a otras comunidades autónomas es clara: imitar las políticas madrileñas sobre reducción de impuestos y de trabas burocráticas. “Que hagan lo que quieran, pero que analicen qué quieren hacer las empresas de sus propias comunidades, porque me temo que un empresario en Asturias o en Barcelona lo que quiere es que le bajen los impuestos y no que vayan contra la capital de España”.

Consciente o no, este discurso de Ayuso no solo es una bofetada para las comunidades socialistas que ahora se enfrentan al dilema de España vaciada que ya ha anunciado que concurrirá a las próximas elecciones generales con la aspiración de tener al menos un grupo propio. También hay comunidades dirigidas por el PP, como Castilla y León o Andalucía, ambas presentes en la reunión de Santiago.

Su queja y recomendación, en cualquier caso, está principalmente dirigida a aquellos dirigentes que acusan a Madrid de dumping fiscal y que apoyan la descentralización de las instituciones, concentradas ahora en la capital. Pero la España vaciada “se puede recuperar”, insiste con mayor “libertad e impuestos más bajos” que faciliten la implantación de las empresas. “Eso debería hacer reflexionar a otros presidentes. A Madrid las empresas no vienen porque esté el Ministerio de Fomento", sino por las oportunidades que las políticas fiscales les ofrecen. "Es la empresa la que tiene que llegar a todos los rincones de España".

La España vacía de Madrid

En la Comunidad de Madrid también hay zonas poco pobladas, principalmente en la Sierra Norte, pero son pocas y su representación está aún lejos de las que forman las plataformas de la España vaciada que amenazan el resultado electoral de los grandes partidos.

En la Comunidad explican que además tienen su propio plan para la revitalización de estos municipios rurales, que tiene carácter trasversal y en el que participan todas las consejerías. Según fuentes de la Consejería de Administraciones Locales y Digitalización, responsable de capitanear este proyecto, el presupuesto de este plan es de 240 millones y está dirigida a 78 municipios de menos de 2.500 habitantes en los que buscan facilitar “el arraigo poblacional” y “mejorar la calidad de vida de los mismos a través de planes de empleo, la implantación del 4G y una conectividad completa”.

¿El resultado? Siempre según la Consejería, positivos porque sus datos indican que la población de estos municipios ha pasado de los 75.254 habitantes en el año 2019 a los 82.023 en 2021. Si bien estos dos años coinciden con el éxodo rural que se ha vivido en las grandes ciudades como Madrid a causa de la pandemia y aún está por ver la estabilidad de esos datos.

Madrid pide un ajuste poblacional

El discurso de Madrid respecto a la financiación autonómica que se discute estos días sigue siendo contrario a lo que algunos de los presidentes reunidos hoy defienden. Tanto la presidenta como su consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández Lasquetty, defienden que se tenga en cuenta la población real de cada región y no solo la dispersión territorial o el envejecimiento de la misma. Con estos dos últimos criterios y con el sistema actual vigente, "Madrid no está bien tratada", según Lasquetty, que asegura que la Comunidad deja de ingresar unos 600 millones que le corresponderían con el ajuste de población.

Comprensivo con la reunión de Santiago que reúne a comunidades con afinidades territoriales que les llevan a unificar unas exigencias similares, apunta Lasquetty, lo que pide es que cuando la negociación se haga a nivel nacional con el Gobierno de Sánchez se realice de forma multilateral, es decir, con todas las comunidades al tiempo para poder debatir juntos y "no primero con Cataluña y que dejen para los demás lo que les sobre".

