Ayuso culpa de la España vaciada a las regiones con altos impuestos

Isabel Díaz Ayuso ha puesto este martes al mismo nivel los problemas de la soledad de los mayores, que ha definido como "una nueva pandemia", y los problemas de la España vaciada, a la que reconoce que "no se le dan soluciones reales".

En el foro sobre Economía de la longevidad organizado por la revista 65yMas, Ayuso ha advertido de que las carencias que se viven en las regiones de la España vaciada se deben principalmente a una gestión inadecuada de la fiscalidad de esos territorios. Una reiteración de lo que ha venido diciendo en los últimos meses para confrontar la armonización fiscal que quiere impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez o del intento de descapitalización de la que acusa al Ejecutivo.

En septiembre las distintas plataformas que conforman la llamada España vaciada anunciaron que concurrirían a las próximas elecciones y, desde entonces, distintas encuestas han apuntado que podrían obtener varios escaños, los suficientes para formar al menos grupo propio. El arañazo de los votos de estas plataformas puede alcanzar a populares y socialistas en las distintas comunidades autónomas por las que van a presentarse y todos los partidos afinan ahora sus estrategias para evitar esa huida de votos hacia ese nueva plataforma que tiene ya en el Congreso un diputado representado por Teruel Existe.

Ayuso no es indiferente a esta problemática. En su opinión, los problemas de la España vaciada existen, pero no van a solucionarse por atacar a Madrid. "Los altos impuestos y las trabas burocráticas, se impongan en Soria o en Madrid, es lo que expulsa al capital". Otras comunidades autónomas "tienen que analizar qué quieren sus empresarios, porque estén en Asturias o en Barcelona, lo que quieren los empresarios es que les bajen los impuestos" para ser productivos y generar empleo y "no que desde sus ejecutivos se ataque a la capital de España".

Después de siglos ostentando la capitalidad, Madrid, insiste la presidenta, es "hoy doblemente capital porque apuesta por la empresa y la reducción de impuestos, así es como se puede recuperar la España vaciada". "A Madrid las empresas no vienen porque esté el Ministerio de Fomento", sino que en su opinión es por las oportunidades que las políticas fiscales les ofrecen. "Es la empresa la que tiene que llegar a todos los rincones de España", ha rematado en referencia a la solución de estos territorios.

"La intención de descentralización, descapitalización, y de dividir a los ciudadanos", advierte, solo sirven para tener una sociedad "más débil" que es “más frágil ante las tiranías”.

