El chat de diputados del PP se revuelve con el artículo a favor de Álvarez de Toledo: "Es una provocación indecente"

La tribuna en defensa de la exportavoz del grupo publicada en este periódico por la diputada Pilar Marcos revoluciona el chat de los parlamentarios, que ironizan con tener cuidado a partir de ahora con lo que escriben: "Puede dar para un segundo tomo". La situación es ya insostenible

ALBERT BERTRAN.

La situación del grupo parlamentario popular en el Congreso va de mal en peor. Tras salir a la luz el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, algunos diputados estallaron públicamente con nombres y apellidos para criticar el retrato que en él hace del partido, de los compañeros de escaño y del propio Pablo Casado. El artículo que la diputada y amiga de Álvarez de Toledo, Pilar Marcos, escribe hoy en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hecho subir la tensión hasta cotas inimaginables. “Es una provocación indecente”, escribió uno de los diputados en la mañana de este domingo después de que la autora compartiera el texto en el chat de WhatsApp con el mensaje: “Por si pudiera ser de vuestro interés”.

Varios diputados aseguran que estos días “han evitado escribir” en el grupo interno para que no ocurriera exactamente lo que pasó hoy al recibir ese mensaje. Todo estalló: “Los palmeros no merecemos esto”. “Totalmente de acuerdo. Ni declaraciones muy graves intolerables, indignas e impropias de gente de este grupo”. “No me interesa nada. Quien no respeta nada no merece ni un minuto de mi atención”. “Es ruin insultar a las personas que aquí escriben”. “Que después de haber vomitado contra el presidente Casado y otros miembros de la dirección cuelgue esto en este chat, que también ha sido denigrado, es una provocación indecente”. “Hay quien vive de la provocación, no entremos en su juego”. Son solo algunos de los mensajes que distintos diputados fueron respondiendo en cuestión de minutos.

También hubo tiempo para la ironía: “Cuidado con lo que escribimos. Puede dar lugar a otro tomo”, comentaba otro dirigente con escaño en el Congreso después de días en el que las informaciones sobre el libro de Álvarez de Toledo han abierto los periódicos. En él, además de tildar a Casado de “bienqueda” y criticar sus “ganas de quedar bien hasta cambiar sus posiciones para adaptarlas a sus interlocutores”, también critica duramente el chat de estos diputados. “De pronto hombres y mujeres adultos, inteligentes y formados acaban comportándose como una claque servil y sectaria”, dice en el libro, asegurando que ese grupo se ha convertido en “un espectáculo de diputados compitiendo entre elogios con emoticonos de palmas” y expresiones como “¡¡¡Grande!!!”, “Maestro”, “Sensacional”.

Precisamente, tras estallar varios diputados el viernes pasado, también en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sin esconder las ampollas que el libro “lleno de rencor e insulto”, según manifestaron, ha levantado entre las filas del PP, Pilar Marcos respondió este domingo con un artículo de defensa absoluta a Álvarez de Toledo. “No sería muy buena idea, en mi humilde opinión, que también dejáramos el activismo político como otro monopolio de la izquierda”, dice el texto, animando a su amiga y compañera a no dejar el acta. En realidad, la diputada por Barcelona ha dejado muy claro que no se plantea renunciar al escaño en ningún caso.

Una afirmación que muchos de sus compañeros también se creen, “llevará la provocación hasta el final” afirmaba uno de ellos, a pesar de que otros insisten en que el ambiente dentro del grupo se ha complicado mucho, y dudan de cómo será la convivencia a partir de ahora.

Mi amiga y compañera ⁦@pilarmarcosd⁩ publica hoy un artículo que me ha emocionado profundamente. Por su contenido. Pero también por el hecho de que se haya atrevido a publicarlo.



Toda mi gratitud.



Vía ⁦@ElPeriodico_Esp⁩ https://t.co/DebVGW3AEv — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 21 de noviembre de 2021

La propia Álvarez de Toledo escribió un tuit esta mañana agradeciendo a Marcos el artículo y la valentía de haberlo publicado: “Me ha emocionado mucho. Toda mi gratitud”, dice la exportavoz parlamentaria.

