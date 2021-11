Ayuso lleva su pugna con Génova a Andalucía e invita a Moreno a "no ser marioneta" de nadie

El presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso durante el 16 Congreso Autonómico del PP andaluz, que ha comenzado hoy viernes en Granada / Miguel Ángel Molina

"Vuela libre". Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso vuelve a mostrarse como verso suelto dentro del PP y a invitar a otros presidentes autonómicos a que no se dejen arrastrar por deseos ajenos. Otra forma más de reivindicarse a sí misma. En su intervención en el Congreso del PP de Andalucía ha recordado a Juanma Moreno tras el debate surgido a raíz de las declaraciones de Juan Marín que los presidentes autonómicos son los únicos que tienen potestad de convocar elecciones por lo que le ha recomendado que vuele libre y tome sus propias decisiones.

Le ha invitado igualmente a "no ser una marioneta" que es precisamente lo que ella no quiso hacer cuando convocó las elecciones del 4-M cuando todo el mundo a su alrededor, incluida Génova, le pedía que no adelantara las elecciones. Pero ella acertó, arrasó y hoy las cosas están como están en su batalla con la dirección nacional precisamente por el éxito de aquella convocatoria.

Tal y como adelantó El Periódico de España, Juanma Moreno tiene la cabeza puesta en junio u octubre de 2022 y no en un adelanto inmediato que distintas fuentes del partido creen que interesa a Pablo Casado pero no tanto al presidente andaluz. Pablo Montesinos, en cualquier caso, a su llegada al congreso andaluz ha asegurado que Casado ha trasladado al dirigente andaluz que convoque las elecciones cuando lo considere oportuno y que le apoyará en lo que decida.

Nadie mejor que @JuanMa_Moreno sabe qué tiempos convienen en Andalucía y qué es mejor para su gente.



Estoy convencida de que convocará elecciones cuando sea más oportuno, libremente y sin más interés que el general. Ánimo, presidente. https://t.co/zR5OAXZIPJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 19 de noviembre de 2021

"Estos días he leído que, claro, a ver si te vas a desgastar. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo", ha dicho Ayuso en un auditorio lleno y ante la expectación que sabe que despiertan sus palabras.

Aunque la convivencia en el seno del gobierno de coalición de Andalucía no tiene nada que ver con la tensión que se vivía en la que lideraban Ayuso e Ignacio Aguado en Madrid, la presidenta autonómica siempre ha revindicado que tomó la decisión acertada al apresurarse a convocar elecciones ante una posible moción de censura. En este caso, si bien en la dirección del partido niegan ningún interés, fuentes populares mantienen que un adelanto electoral es ale vendría bien a Génova, puesto que un previsible éxito de Juanma Moreno apuntalaría también la tendencia al alza de los populares en las encuestas a escala nacional.

Y, además, reconocen fuentes populares, la reedición del éxito de un barón popular en estos momentos diluiría el éxito del 4-M en el que Ayuso se apoya para reivindicar la presidencia del PP de Madrid que tiene a Génova y Sol en una guerra sin cuartel aunque los ánimos parezca que se apaciguan cada cierto tiempo. Si el PP gana las elecciones en Andalucía, como prevén las encuestas, podrán argumentar que quien arrasa no solo es el candidato sino la marca PP. No solo es Ayuso, por tanto, sino la marca que la respalda. Y con ese trasfondo, apuntan desde hace tiempo en el partido, Génova podría ganar más peso en la batalla por Madrid.

