Pablo Iglesias presiona para que Podemos sea "muy importante" en el frente de Yolanda Díaz

El ex secretario general del partido urge a "cerrar pronto" el papel de las distintas formaciones y augura que los dirigentes de Podemos tendrán una buena posición

Iglesias admite que le "hubiera gustado que estuvieran" en Valencia Ione Belarra e Irene Montero, porque han sido "las dos políticas de izquierdas más atacadas de este país"

La cúpula del partido rebaja la euforia por el acto de este fin de semana Valencia y se limita a "saludar" el encuentro después de guardar silencio

Pablo Iglesias presiona para que Podemos ocupe un lugar "muy importante" en el proyecto nacional de Yolanda Díaz. El ex secretario general de la formación, y la voz con más predicamento de puertas para adentro, ha empleado los altavoces de las tertulias donde participa para augurar un papel preponderante de los morados en la nueva candidatura y urgir a la vicepresidenta a "cerrar pronto" el debate de los nombres.

En los micrófonos de RAC 1, el exvicepresidente de Gobierno ha aprovechado para pronunciarse sobre el acto de Valencia en el que participaron la propia Díaz, pero también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica García o la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, organizadora del encuentro, en la primera exhibición de posibles alianzas para la futura candidatura nacional de la ministra de Trabajo. "Aquí tenemos un proyecto de país", anunció Yolanda Díaz en el teatro Olympia, donde también decretó "el comienzo de algo maravilloso".

Iglesias ha mostrado "seguro de que Yolanda Díaz va a saber cuidar en espacio amplio" en el que habrá "dificultades para tejer alianzas", pero ha puesto el acento en que el proceso habrá que hacerlo "sabiendo dos cosas". En primer lugar, el ex dirigente ha hecho referencia a los paralelismos establecidos entre Díaz y Manuela Carmena, la ex alcaldesa de Madrid que montó un partido propio tras sus choques con Podemos. "Decir eso es no conocer a Yolanda", ha afirmado, antes de descartar esa similitud dando por hecho el peso de su formación: "Todo el mundo tiene claro que todos los dirigentes que aporta Podemos, pero también IU, van a tener que tener un papel muy importante".

"Y sobre todo hay que dejar eso cerrado pronto", ha añadido en segundo lugar Iglesias, pidiendo acelerar el debate de los nombres. El ex vicepresidente lo ha justificado en acelerar la construcción del proyecto político, porque "no vamos a ganar simplemente sumando diferentes caras, nombres o siglas sino siendo capaces de construir un discurso que reilusione". "Eso implica mucho cuidado, delicadeza y que seamos lo suficientemente responsables para no permitir que se siembra la cizaña", ha añadido.

El ex líder de Podemos también se ha pronunciado sobre las ausencias en Valencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ni Irene Montero, ministra de Igualdad: "Me hubiera encantado que estuvieran, no solo por el trabajo que desarrollan sino porque han sido dos mujeres particularmente atacadas, más atacadas que ninguna política de izquierdas en este país".

PODEMOS REBAJA LA EUFORIA

La cúpula de Podemos ha rebajado en los últimos días la euforia hacia el acto de Valencia frente al entusiasmo de sus principales protagonistas. Durante este fin de semana ninguno de las principales voces de la formación ha dedicado una sola palabra al encuentro, a diferencia de los líderes de Izquierda Unida o Más País.

El malestar por la no invitación de sus líderes y las dudas sobre el protagonismo final que tendrán en la candidatura ha alimentado los recelos, y este mismo lunes, en rueda posterior a la ejecutiva del partido, se han limitado a "saludar" el acto.

Hasta en cuatro ocasiones han sido preguntado por los periodistas sobre la falta de reacciones de Podemos al evento, que ha generado una fuerte expectación. La portavoz nacional del partido, Isa Serra, ha destacado que "es un acto muy importante"; pero le ha restado importancia añadiendo que "habrá más" pasos "en esa dirección"; encaminados a la construcción del nuevo sujeto.

"Es un paso que da Yolanda Díaz en la construcción de ese frente amplio que además permite la unidad con otras fuerzas", ha añadido Serra, que tras ser preguntada ha repetido la expresión de que desde Podemos "saludan" la iniciativa, y ha asegurado que la relación con la vicepresidenta es fluida: "Hablamos con ella con todo lo que tiene que ver con la política que llevamos a cabo".

Serra ha confirmado además que la exhibición del sábado supone "un pistoletazo de salida hacia la construccion de ese frente amplio donde puedan participar todas las fuerza" y ha añadido que "habrá más iniciativas, aunque todavía no están concretadas".

