El socialista Odón Elorza se desmarca y rechaza la candidatura de Arnaldo al TC

La dirección del PSOE en el Congreso estudiará si multa a Elorza por romper la disciplina de grupo

El diputado del PSOE Odón Elorza en el Congreso de los Diputados este jueves, durante el Pleno en el Congreso. / EFE

El diputado PSOE por Gipuzkoa Odón Elorza ha anunciado que votará en contra de candidatura de Enrique Arnaldo a ser magistrado del Tribunal Constitucional tras las informaciones de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros medios que vinculan su nombre a casos de corrupción, rompiendo así la disciplina de su partido.

"Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que 'NO' he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y del Congreso", ha escrito en su Twitter.

Unos minutos después de que hiciera pública su decisión en la red social, la dirección del grupo enviaba un escueto comunicado para avanzar que analizarán si Elorza deber ser multado.

"Arnaldo no reúne las condiciones de ejemplaridad. Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz. Veremos en qué medida se puede cumplir como diputado y atender las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente y en otro lado seguir la disciplina del partido", avisaba Elorza hace un par de días, dejando caer una decisión que ha materializado este jueves.

PSOE y Podemos temían las deserciones de última hora. El "bien superior" de intentar pactar ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial llevó al Ejecutivo de coalición a no censurar desde el principio a un candidato vinculado a casos de corrupción.

A pesar de ello, las direcciones de ambos grupos parlamentarios indicaban que la renovación estaba controlada y que no corría peligro.

Los partidos nacionalistas cargan contra Podemos

Los partidos nacionalistas ha cargado contra Podemos por la "infamia" de apoyar la candidatura de Arnaldo. "Unidas podemos le está dando entrada a personajes reaccionarios como Arnaldo, que es el paradigma de la vergüenza. El bien superior en la vida y en la política es la decencia", ha manifestado Gabriel Rufián, portavoz de ERC, haciendo referencia a Podemos. "Nos preocupa que pase en un Gobierno de izquierdas. De Unidas Podemos sorprende, creo que tenían fuerza para haberse plantado", ha zanjado.

"Esto demuestra que no hay equilibrio entre poderes", ha dicho, por su parte, Mertxe aizpirua, de Bildu. "Es la demostración de que sistema judicial está alejado de parámetros democráticos desde la Constitución de 1978, que permitió que siguieran las mismas bases que estaban. Era una continuidad del sistema dándole un barniz de apariencia democrática. Por eso no participaremos en estos nombramientos".

