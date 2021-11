Sigue en directo la votación de los nuevos magistrados del Constitucional en el Congreso

Odón Elorza se desmarca y vota 'no' a la candidatura de Arnaldo al Constitucional

El diputado PSOE por Gipuzkoa Odón Elorza ha anunciado que votará en contra del nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional, rompiendo así la disciplina de su partido.

"Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso", ha escrito el socialista en un tuit.