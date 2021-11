El PP se retira de la comisión sobre la vacunación tras denunciar el "rodillo" de PSOE y Podemos

Como ya avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la lista de comparecientes final será la acordada inicialmente por PSOE y Unidas Podemos y no incluirá ningún cargo político

Salvador Illa, secretario de Organización de los socialistas catalanes. / Europa Press

El Partido Popular ha anunciado este miércoles que no participará finalmente en la comisión de investigación del Congreso que trata de esclarecer el proceso de vacunación de la COVID en España. Si bien lo esperado era que no acudieran políticos por las exigencias de los socios de Gobierno, el principal partido de la oposición ha decido no participar en dicha comisión por el "rodillo" de PSOE y Unidas Podemos, que han vetado todas sus comparecencias, entre las que se incluía la del ya exministro de Sanidad Salvador Illa.

Como ha asegurado el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular José Ignacio Echániz, “el Grupo Popular no participará en esta tomadura de pelo y en esta burla absoluta a la democracia instigada por Pedro Sánchez, que deslegitima de origen dicha Comisión de investigación e impide una de las funciones esenciales del Parlamento como es la de control al Gobierno”. “Mi Grupo se niega a hacer de comparsa de una Comisión que solo pretende loar y darle brillo a la gestión del Gobierno, que ha sido más que lamentable”, ha denunciado.

Echániz ha alertado de que el veto de PSOE y Podemos a todas las listas de comparecientes presentadas, a excepción de las suyas propias, “genera unos antecedentes muy graves para las comisiones de investigación en el futuro”.

El listado del PP lo componían hasta 40 nombres. Además de Illa, también se solicitaba la de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, la de los presidentes de distintas sociedades, federaciones médicas o de pacientes, o la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entre otros.

De esta forma, tal y como han informado fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los comparecientes de esta comisión serán cargos técnicos de la administración central y de las consejerías autonómicas, así como "representantes" de las empresas suministradoras de vacunas, sin más precisión.

Comisión extraña

Ésta es una comisión que nació en circunstancias extrañas y que se ha cocinado en circunstancias aún más extrañas. El pleno apoyó su creación en marzo de este año; la comisión se constituyó a finales de junio. Fue el pasado octubre cuando empezaron a reunirse los integrantes de su Mesa (el órgano que la coordinará) y los portavoces elegidos por los grupos parlamentarios. Celebraron dos sesiones para acordar un plan y un calendario. Este jueves habrá otra. No se ha alcanzado ningún pacto en casi nada. Como indicaron las fuentes consultadas, la lista de comparecientes final será la acordada inicialmente por PSOE y Unidas Podemos.

Del Ministerio de Sanidad llamarán a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y al secretario general de salud digital, Juan Fernando Muñoz; también pedirán las asistencia de la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y de un alto cargo del organismo; el director del Instituto de Salud Carlos III será otro compareciente, así como un representante del Comité Científico COVID 19.

Representantes de asociaciones y de sociedades científicas, directores generales encargados de la vacunación en diversas comunidades autónomas y directivos/as de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson completarán el listado de comparecientes. La idea es acabar los trabajos en marzo y elevar al pleno un dictamen con conclusiones.

Se trata de investigar y analizar la compra, llegada y distribución de las vacunas conforme a la siguiente estructura. Tres bloques: 1. Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas COVID-19. 2. Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la COVID19 en España y sus posteriores actualizaciones. 3. Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la COVID19 en España y sus resultados. Es probable que haya algún cambio, pero ésta será la pauta.

Noticias relacionadas