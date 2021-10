Planas alerta al Gobierno del malestar del campo con el PSOE por las políticas medioambientales

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el ministro de Agricultura, Luis Planas. / EFE

No todos los problemas en el seno del Ejecutivo tienen como protagonistas a un ministro del PSOE y a uno de Unidas Podemos. El enfoque verde del Gobierno, su apuesta por impulsar la transición ecológica, está produciendo roces dentro del ala socialista, entre la vicepresidenta del área, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. El último ha sido por la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que impide cazarlos en los territorios de encima del río Duero donde aún estaba permitido. Un tema que puede parecer políticamente menor pero que ha enfrentado a cuatro autonomías -Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias, esta última socialista- con el Ejecutivo.

Distintas fuentes del partido confirman la tensión entre Ribera y Planas por discrepancias en varios asuntos. Esa fricción fue además muy visible en el congreso del PSOE de Valencia, durante la intervención del ministro en una mesa redonda junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. Planas aseguró allí que el PSOE siempre ha tenido "complejo de partido urbano" y que sólo tres meses antes de las elecciones "nos enteramos de que hay diez circunscripciones con cuatro escaños y ocho con tres". "En esas 18 provincias puede decidirse el Gobierno de España". El proyecto político del PSOE, dijo, debe ser a la vez "urbano y rural" y el Ejecutivo "no puede dejar de pensar en la España rural en cada una de sus decisiones".

Y como remate dejó una reflexión que él mismo asumió como "polémica". "Yo no soy cazador pero respeto y entiendo el mundo de la caza", que ha sido un gran vivero de votos de Vox. En España, recordó, hay 700.000 licencias, es la tercera federación por detrás de la de fútbol y la de baloncesto. "He sido diputado por Córdoba en varias ocasiones. nunca se me ha ocurrido convocar un acto electoral el día que había asamblea de la sociedad de cazadores".

El ministro sostuvo que el Ejecutivo y el Gobierno deben tener "mucho cuidado" con esto porque el objetivo de la transición ecológica es algo que parte de las ciudades pero en la España rural "cuando nadie hablaba de medio natural, ellos estaban ahí cuidándolo". "Hay que hacerlos compañeros, socios y cómplices nuestros en la lucha por el cambio climático" .

Este es un mensaje que, según ha sabido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Planas ha transmitido reiteradamente en el seno del Gobierno y del PSOE. Pero que no acaba de asimilarse. El último ejemplo es la protección del lobo, que ha llevado a cuatro comunidades a presentar un recurso contra el Ejecutivo.

Planas ha asumido una orden con la que no estaba de acuerdo. Y de hecho evitó defenderla en la Cámara Alta la semana pasada. Aunque el senador del Partido Regionalista Cántabro, José Miguel Fernández, reclamó su comparecencia desde la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se le comunicó que intervendría Ribera, con el argumento de que ella es quien tomó la decisión. Pero lo que quería el senador cántabro era conocer la postura del ministro y su respuesta al sector, después de haber dicho públicamente que entendía a los ganaderos, cuyos rebaños se ven amenazados por los ataques de los lobos. En todo caso Ribera dejó claro que no admitía matices en la postura del Ejecutivo. "Gobierno es Gobierno, habló en nombre de todo el Gobierno. No ejerzo de ministra de Agricultura, ejerzo de vicepresidenta tercera", manifestó.

La pugna por tratar con más sensibilidad al mundo rural está abierta en el Gobierno con la implicación de algunos barones. Page aprovechó también el congreso para señalar que la proliferación de partidos nacidos por una injusticia territorial (tipo Teruel Existe, con un diputado en el Parlamento) "nos quitan votos y nos puede complicar la vida". Y Tudanca destacó que el desarrollo rural debe ser "uno de los retos" de la socialdemocracia.

La socialista Asturias y tres regiones más, recurrirán Cuatro comunidades, entre ellas una gobernada por los socialistas, han anunciado ya su decisión de recurrir la protección que el Gobierno ha dado al lobo ibérico. Se trata de Asturias, del PSOE, Cantabria, Galicia y Castilla y León. En esta última la Junta ha contado con el respaldo del grupo socialista. El Gobierno de Adrián Barbón ha pedido medidas cautelares para evitar que la orden de la Vicepresidencia de Transición Ecológica se aplique. Y ha presentado el anuncio de interposición del recurso, el paso previo a su formalización. Cada una de estas cuatro autonomías presentará su propio recurso, aunque han mantenido contactos para seguir una estrategia común. Estas cuatro regiones aglutinan el 95% de los lobos de todo el país.

