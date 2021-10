PSOE y Podemos fracasan en su intento de zanjar su crisis por la reforma laboral

Los socios se reúnen durante casi dos horas. Una cita "constructiva, en buen tono", pero sin avances. Las partes se "emplazan a seguir hablando"

UP insiste en que el PSOE no concreta el "contenido" de la reforma. Para los socialistas, "todo giró en torno a la mesa", en si tiene que estar Economía

El Gobierno de coalición no ha conseguido encontrar una salida a la crisis que desde el pasado jueves mueve los hilos del Ejecutivo y que tiene como principal protagonista la gestión de la reforma laboral. La reunión que este lunes ha sentado sobre una mesa durante una hora y cuarenta minutos a interlocutores de PSOE y Podemos ha acabado sin avances, con el calificativo, por parte de los socialistas, de "constructiva" y con el emplazamiento de ambos a seguir hablando.

Ambas formaciones lanzaron dos breves comunicados similares, pero no idénticos. Mientras que en el PSOE señalaron que la reunión fue "constructiva, con buen tono" y que se emplazaron a "seguir hablando", los morados no hicieron referencia al clima de trabajo. "Será necesario seguir negociando dado que por el momento no hay un consenso sobre la reforma laboral", indicaron. El escollo principal es tanto la presencia de Economía en la negociación con patronal y sindicatos como el "contenido" mismo de la reforma.

Por el tenor de los comunicados, se desprende que ni siquiera se pudieron acercar posturas en la metodología, es decir, si finalmente Economía estará en la mesa con los agentes sociales en contra de Díaz. "Para nosotros, lo importante es el qué, no el quién. No nos dicen qué quieren hacer con la reforma laboral. No se ha abordado la reunión en términos de si tiene o no que estar Economía", explicaban a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la vicepresidenta segunda. "Queremos que el Gobierno funcione como ha funcionado. Y no queremos caminos que nos conduzcan a una no reforma" del mercado de trabajo, indicaba otro miembro del entorno de Díaz.

Según resumían fuentes de Ferraz, "todo giró en torno a la mesa". En plata, que la discusión orbitó en torno a si ha de estar o no Economía y el resto de ministerios concernidos por una medida troncal en la legislatura y de alto voltaje para los socios. El PSOE quiere "participar" de las conversaciones con empresarios y centrales. "Para nosotros, lo clave es que nos digan qué posición van a defender, y no lo dijeron, y eso no es serio", se quejaban de vuelta en UP, donde reconocían que es positivo mantener reuniones (en ese sentido, veían "constructivo" el encuentro de este lunes), pero echaban en falta "avances" sobre una materia sobre la que ya han dialogado "mucho" con el PSOE. "Como se descuiden", observaba otra fuente morada, "se encuentran una crisis de gobierno de verdad por la vía de los hechos. Y el diálogo social por los aires".

En una entrevista a última hora de la noche, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se mostró esperanzada en que "en las próximas horas" se llegue a un entendimiento en lo que se refiere a la metodología que, en sus palabras, es lo que está obstaculizando la derogación de la misma. "No merece la pena realmente que estemos dándole la dimensión que estamos dando a estas circunstancias (...) El asunto es el tiempo. Tenemos un tiempo marcado y estamos ultimando esta reforma en cuanto a su contenido y su dimensión. No es una reformar al uso, es mucho más ambiciosa", afirmó.

Posturas alejadas

Antes de la reunión de la tarde, las dos partes habían remachado sus posiciones. La primera fue Yolanda Díaz en un acto sobre la España 2050 en Santiago. El debate, dijo, no va de “quién lidera” la negociación —algo que, no obstante, sí interesa y mucho a los morados—, sino de qué se va a hacer con la legislación del mercado de trabajo.

Es decir, que el problema es “de contenidos y no de personas”. La vicepresidenta segunda acusó a los socialistas de querer mantener “el statu quo” en materia laboral y les pidió que “se aclaren”. En otras palabras, les emplazaba a decir si están dispuestos o no a derogar la norma del PP.

Poco más tarde, incidía en el reproche: “Parece que hay una parte del Gobierno que no quiere cumplir con los contenidos". Isa Serra, coportavoz de Podemos, fue aún más dura y explícita que Díaz: “No vamos a permitir que Calviño haga una reforma laboral al servicio y a la medida de la patronal”.

Pero el PSOE, que ha dado vueltas y vueltas sobre este asunto durante años y años, quiere rehuir ese término, “derogación”, que consideran maldito, aunque los dirigentes lo usen en mítines. El nuevo portavoz de la dirección, Felipe Sicilia, apuntó que a los que “se empeñan en la terminología”, el partido les dice que pretende “un nuevo marco” de relaciones laborales.

Eso es lo que reiteró Pedro Sánchez muy pocos minutos después, junto a Nadia Calviño y al comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni. El presidente corrigió a Díaz y remarcó que “todo el Gobierno” está comprometido con la “modernización de la legislación laboral”, y en hacerlo con consenso y con diálogo.

La vicepresidenta primera, muy reforzada de nuevo por Sánchez, insistió en que la posición del Ejecutivo es unánime, en que el líder ha sido “tremendamente claro” y en que no cabe “ninguna consideración individual o personal”. Calviño subrayó la importancia de que la visión de los ministerios más concernidos en esta reforma (Trabajo, Economía, Educación, Inclusión y Hacienda) esté representada en la posición del Gobierno y recordó que existe una mesa del diálogo social para el plan de recuperación que está por encima del resto de mesas que piloten los departamentos y que está encabezada por Sánchez o, en su ausencia, por ella misma. Mesa que tiene el fin de articular y cohesionar todas las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación del Ejecutivo.

Sánchez se había visto antes con la ejecutiva del PSOE y, según fuentes de Ferraz, replicó la misma argumentación de estos últimos días: que la regulación laboral es clave y debe hacerse de manera colaborativa entre los dos socios, igual que ha ocurrido con otras leyes importantes, como vivienda o los Presupuestos, y por tanto en ella tiene que estar el PSOE.

Dos frentes

Los socios de gobierno se citaron en los edificios anexos del Congreso de los Diputados para desencallar dos de los conflictos que en los últimos días han avivado la tensión en el seno de la coalición hasta el límite de atisbarse un riesgo de ruptura que, en todo momento, los dos partidos se han empeñado en negar, insistiendo en que la coalición es sólida y resistirá la tormenta.

La primera brecha entre ambos comenzó a abrirse el pasado jueves a cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo a Alberto Rodríguez que instaba a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a retirarle su condición de diputado. Desde las filas de los morados saltaron acusaciones tanto a los magistrados del tribunal como a la propia Batet de prevaricación, motivo que desencadenó el anuncio de una querella por parte de Podemos, que poco más tarde circunscribió únicamente a Rodríguez y que finalmente no se presentará.

Antecedentes La mesa que se reunió se creó al principio de la legislatura, como parte del acuerdo de coalición, con el objetivo precisamente de limar las diferencias que surgieran entre el PSOE y Unidas Podemos y gestionar las discrepancias. Desde entonces, ha habido cinco cumbres entre los socios (al menos públicas): las dos primeras, en febrero y marzo de 2020, sirvieron para ventilar las discrepancias a cuenta de la ley del sí es sí; la tercera, el 16 de julio del año pasado, para relanzar su agenda de Gobierno tras la primera ola del Covid, y la última, el 27 de enero de 2021, se celebró en plena tormenta por el impulso del PSOE a la ley Zerolo y que sirvió como resumen de todas las tensiones vividas en el primer año de vida de la coalición.

La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue la controvertida reforma laboral, una de las claves de bóveda de la legislatura, y la disputa entre Economía y Trabajo, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, por el control de la fase final de la negociación. Este fue el asunto que llevó a Podemos a solicitar la reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto por considerar que se estaba produciendo un incumplimiento "grave" con las reticencias de un sector a derogarla.

El pulso ha seguido vivo a lo largo del fin de semana de boca de Yolanda Díaz y su compromiso a “derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas” y de Pedro Sánchez, que respaldó sin ambages a su vicepresidenta primera en el intento de tomar las riendas de la negociación, alegando que "no es una intromisión” sino “colaboración, coordinación” de todos los ministerios.

De hecho, es la línea que ha planteado el PSOE en la reunión: la reforma laboral es una de las principales medidas que va a impulsar el Gobierno y, por ello, el Ejecutivo en su conjunto debe participar de en la mesa de diálogo social, sobre todo, los ministerios implicados, con Economía y Calviño a la cabeza.

Asistentes En la mesa se han sentado cuatro negociadores socialistas y seis morados. Los primeros, los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero, más la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, y el portavoz en la Cámara baja, Héctor Gómez. Por parte de Unidas Podemos, acudirán las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, e Igualdad, Irene Montero; el jefe de Gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, y su secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago.



