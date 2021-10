Alberto Rodríguez recurrirá ante el Constitucional las decisiones de Batet y el Supremo

El ya ex diputado de Unidas Podemos contrata a Isabel Elbal y Gonzalo Boye y abandona la idea de querellarse contra la presidenta del Congreso por prevaricación

Batet decidió inhabilitarlo como ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo en relación a un delito cometido en 2014

Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de octubre. / EUROPA PRESS/Eduardo Parra

Alberto Rodríguez recurrirá en amparo ante el Constitucional tanto la sentencia del Tribunal Supremo por un delito de "atentado a un agente de la autoridad" durante una manifestación celebrada en 2014, como la decisión de retirarle el acta de diputado de la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet, como consecuencia de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dura la condena (un mes y 15 días) incluida en esta. Así se lo han explicado fuentes de su defensa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, después de que el ya ex diputado de Unidas Podemos haya anunciado en un comunicado el cambio de equipo de abogados que le defiende.

La Sala II del Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a una pena de un mes y 15 días de prisión, que conlleva la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo mencionado. El ex militante de la formación morada ha indicado en el comunicado que a partir de ahora serán Isabel Elbal y Gonzalo Boye los encargados de dirigir su estrategia legal de defensa, "dada la necesidad de contar con un equipo independiente y experto en el ámbito europeo". Boye es el actual abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, acusado de un delito de sedición por la declaración unilateral de independencia de Cataluña que dirigió cuando era presidente en 2017.

Esta nueva estrategia de defensa se aleja de la querella por prevaricación contra Batet anunciada el pasado viernes por Podemos a través de un comunicado, que horas más tarde se supo que se había decidido sin contar con los ministros de IU e integrantes de Unidas Podemos Alberto Garzón y Yolanda Díaz, por lo que se matizó que sería presentada por Alberto Rodríguez "a título personal".

En su comunicado de este domingo, Rodríguez reitera su postura ante la decisión de la presidenta del Congreso: "atribuyéndose competencias que no tiene, procedió a modificar la sentencia y acordar que se me retira el acta de diputado", indica. "A mi juicio, la retirada de forma abusiva y atentatoria contra mis derechos civiles de dicha acta y la celeridad con la que se actuado evidencian el carácter político de la decisión".

Además, el ex diputado canario reitera su decisión anunciada este sábado de abandonar la militancia en Podemos y su renuncia a "la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario". Por último, Rodríguez concluye su comunicado indicando que "el cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie".

