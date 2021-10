Otegi: "Tenemos 200 presos. Si para que salgan hay que votar los PGE, los votaremos"

El líder de la izquierda independentista vasca reconoce ante militantes su deseo de que este Gobierno agote la legislatura y se mantenga otra más para avanzar en el asunto de los presos.

Arnaldo Otegi. / EFE

Coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la banda terrorista ETA, el líder de la izquierda independentista vasca, Arnaldo Otegi, expresó el pasado lunes su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas, que, afirmó, "nunca debió haberse producido". Horas más tarde, en una charla celebrada en Eibar con militantes de la coalición soberanista y que ha recogido en exclusiva El Correo, celebró la repercusión de estas palabras y confirmó que la formación colaborará con el Gobierno nacional con el objetivo de sacar a los presos etarras de prisión.

"Nosotros tenemos a 200 (presos) ahí dentro, ¿eh? Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Los votaremos, sin ningún problema, y lo haremos muy tranquilos", afirmó rotundo. A su juicio, este es el momento de avanzar en este asunto, que es una "necesidad" para su partido, y así lo sabe, asegura, el Gobierno.

"Tenemos esta necesidad y ellos lo saben, y eso genera problemas en ocasiones. Porque saben cuáles son nuestras necesidades, pero eso es fundamental para nosotros. Como dijo alguien: la política no consiste en tener razón, sino en tener éxito. Ya sabemos que tenemos razón, pero te la tienen que dar", insiste Otegi en su intervención, en la que reconoce que su actitud con el Ejecutivo no sería la misma si no hubiera presos de ETA.

En este sentido, compartió su deseo de que este Gobierno pueda no solo agotar los dos años de legislatura que restan sino que permanezca durante otros cuatro años. "Necesitamos tiempo para preparar al pueblo, necesitamos solucionar el tema de los presos. Necesitamos, de alguna manera, fortalecer nuestra posición", señaló. Además, asegura que tienen que demostrar a Europa y al pueblo vasco que si "el gobierno más progresista" no es capaz de solucionar estos asuntos, "no hay en el Estado español ningún Gobierno que pueda hacer eso". Y entonces, avisa, tendrán que tomar sus "propias decisiones. Pero para eso habrá tiempo".

Las palabras de Otegi sobre el dolor de las víctimas generó un inesperado enredo en el seno del Gobierno. Mientras que líderes socialistas como Patxi López celebraban lo dicho por el dirigente vasco, la portavoz del Ejecutivo calificó de "insuficiente" el paso de la izquierda abertzale, que no llegó a condenar los asesinatos de ETA ni a pedir perdón por lo sucedido.

