Felipe González pide que Juan Carlos I vuelva "ya" y que "se respete su presunción de inocencia"

El expresidente del Gobierno aboga por respetar "su presunción de inocencia" tachando de anticonstitucionalistas a quienes no lo hacen

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este miércoles que quiere que Juan Carlos I "vuelva ya" y que se respete su presunción de inocencia" al tiempo que ha criticado que no se valore el legado del rey emérito. "Todos tenemos una mochila, sobre todo si hemos algo en la vida", ha dicho.

Felipe González ha denunciado que al anterior jefe del Estado "no se le aplica la presunción de inocencia", en el marco de un diálogo en el Círculo Ecuestre de Barcelona con Miquel Roca, padre de la Constitución de 1978.

"Son anticonstitucionalistas los que no le aplican la presunción de inocencia. No se valora su legado. Todos llevamos una mochila, sobre todo si hemos hecho algo en la vida", ha defendido el expresidente.

"A mi me llena de satisfacción que alguien, aunque sea por torpeza y no con buena intención, me llame representante del régimen del 78. Eso quiere decir que se consiguió un nuevo régimen frente a la dictadura. Estoy orgulloso de contribuir a que lo hubiera. Los que lo critican, hasta ahora, no han contribuido en nada", ha apuntado el expresidente.

En la misma línea, Miquel Roca ha ensalzado el "coraje" que implica pactar y ha querido poner en valor que la Constitución fue capaz de "asentar un régimen convivencial" con su "pluralidad".

