El PSOE aplaude la declaración de Otegi mientras la derecha la considera insuficiente

Los partidos de izquierda en España veían el pasado de ETA como una suerte de tabú. Entrar en eso era pisar arenas movedizas. El PSOE es el único partido que podía atravesar el territorio porque, con José Luis Rodríguez Zapatero gobernando, la banda terrorista declaró el final de la violencia. Se celebran estos días el décimo aniversario de aquel momento histórico y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha jugado su cuota de protagonismo, y no ha sido poco ni fugaz: ha reconocido su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA. "Nunca debió haberse producido", ha añadido.

El acto de contrición del líder de la formación independentista vasca ha sido una liberación para esas formaciones de izquierda que evitaban hablar de los asesinatos de los terroristas. Representantes del PSOE, Unidas Podemos, ERC o Más País han visto en la declaración solemne del dirigente abertzale un paso "necesario" e "importante". Pablo Iglesias ha pedido que así sea reconocido.

La izquierda: entre el alivio y la esperanza

El Partido Socialista, a través de su nuevo responsable de Memoria Democrática, Patxi López, ha calificado como "un avance" este paso por cuanto puede ayudar a cicatrizar una herida aún abierta.

Que López haya sido el encargado de poner la voz de los socialistas en este asunto es simbólico; un gesto político. Es aún el único lehendakari no nacionalista que ha gobernado en el País Vasco. Su discurso contra la violencia y a favor de las víctimas es unánimemente alabado en su partido. A su juicio, lo que ha hecho Otegi este lunes es el primer reconocimiento público de las víctimas de ETA por parte de un dirigente históricamente vinculado a la banda. Como López es un mandatario autorizado, ha recordado las diferencias de lo sucedido este lunes con el "detestable" comunicado de ETA de hace tres años, que distinguía entre víctimas.

"Por primera vez reconoce que la violencia fue un error. Hay una especie de enmienda a lo que fue su propia existencia y su papel en el pasado como sostenedor de quien provocaba esa violencia", ha añadido el exlehendakari.

Desde Unidas Podemos la satisfacción ha sido la sensación común. La secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha escrito en su perfil de Twitter que que se trata de "un paso sin precedentes" que al poner en el centro "el dolor de las víctimas de ETA" y al reconocer que "nunca debió producirse", aboga por "las vías pacíficas". "Obligación de los demócratas reconocer el paso", ha sentenciado.

Más lejos ha ido Pablo Iglesias, el ex líder de Podemos. "A 10 años de que ETA dejara las armas, la izquierda abertzale ha dado hoy un paso muy importante al decir que el sufrimiento de las víctimas nunca debió producirse y que las vías democráticas son el único camino. Reconocerlo es una cuestión de justicia y de sentido de Estado”, ha defendido el ex vicepresidente en Twitter. Frente a esta contundencia, está el silencio de Yolanda Díaz, su sucesora en la Vicepresidencia, que no se ha pronunciado hasta el momento.

Todos estos mensajes han sido contestados en la red social por el propio Otegi, que ha agradecido uno a uno sus palabras a todas las figuras públicas que expresaban su reconocimiento. “Gracias. Es el momento de estar a la altura y actuar con responsabilidad”, repetía el dirigente vasco en múltiples contestaciones a representantes de la izquierda. Es lo que le respondió también a Iñigo Errejón, que calificó los hechos como “un paso importante y necesario”, o a Alberto Garzón, que lo destacó como “un gesto muy importante” e hizo honor a las víctimas de ETA, “muchas familias que merecen todo el reconocimiento y solidaridad”.

ERC, por su parte, tanto por medio de Marta Vilalta como de Gabriel Rufián, se han congratulado del gesto dado por Otegi y, al igual que los mandatarios de Unidas Podemos, ha defendido que así se reconozca.

Las palabras de Otegi

En San Sebastián, en una declaración "solemne" con motivo del décimo aniversario de la declaración del fin de la violencia por parte de ETA, el líder de EH Bildu y su número dos, Arkaitz Rodríguez, han leído cinco puntos, aunque uno, el tercero, es el que más repercusión ha tenido, pues es el que alude a las víctimas de la organización terrorista y el que asegura que "transitar hacia una paz justa y duradera" necesita del reconocimiento y reparación de "todas las víctimas".

Acto seguido, en una "mención específica", vuelve a referirse a las víctimas, a las que la izquierda abertzale "traslada su pesar y dolor por el sufrimiento padecido". "A nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo", ha puntualizado la formación independentista.

En este párrafo se condensa, quizá, el mensaje de Otegi diez años después del fin de los asesinatos y de la extorsión. "Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello".

Insuficiente para la derecha

Al Partido Popular no ha bastado este reconocimiento público del dolor causado. Lo que ha pedido es una condena sin paliativos y el fin de los homenajes a antiguos miembros de la banda. También ha recordado que hay 300 asesinatos aún que siguen sin resolverse. En un mensaje similar se ha movido Vox.

Mucho más duro ha sido el portavoz del PP vasco, Carlos Iturgáiz, ya que ha tildado de "repugnantes, asquerosas y de broma de mal gusto" las palabras de Otegi. No puede mitigar el dolor de las víctimas alguien que "no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos 'ongi etorris' a los etarras desde Bildu".

