En la guarida de Miss Caffeina: dolor, religión y flores | Capítulo 2

“Somos una consecuencia de lo que vivimos en la adolescencia. Ese daño no se ha ido. No obstante, he aprendido a entender al chico que era antes. Y, por tanto, al que soy ahora”, expone Alberto Jiménez. El líder de Miss Caffeina recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el rincón donde sus emociones han tomado tierra. Aquí, el niño que fue y el adulto que es se dedican miradas de complicidad.

Están las fotografías del pasado, pero también las melodías del presente. El salón de su casa ha sido testigo de cada una de las batallas que ha librado. Está flanqueado por libros de Melanie C, Miguel Bosé y David Bowie. Lo que deja entrever su vena ochentera. De hecho, de pequeño, soñaba con cantar al lado de Madonna, Nina Persson y Ana Torroja.

Hablamos sobre dolor, religión, catalán, pasado y flores en el segundo episodio del podcast de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

