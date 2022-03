De Jessica Chastain a Vanessa Hudgens: las mejor vestidas de los Oscars

Zendaya ha causado sensación durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar 2022. Acostumbrados ya a la elegancia de la actriz estadounidense, en esta ocasión ha escogido un modelo rompedor que se ha alejado de las propuestas escogidas por Nicole Kidman o Jessica Chastain. Esta última ha sido una de las primeras en acudir a la cita de La Academia, enfundada en un vestido ochentero de toques malvas y dorados... haciendo así un guiño a al personaje por el que está nominada: Tammy Faye.

Tras las dos ediciones marcadas por la pandemia, los nominados e invitados a esta nueva edición de la fiesta del cine fueron conscientes de que esta prestigiosa alfombra exige brillo y así, con las cosas bien, claras llegó Chastain al Dolby.

What would Ariana DeBose tell her younger self? “I’d tell her she’s not crazy, and her dreams are not too big. In fact, she could even dream bigger.” https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/VWKBPQCGfH