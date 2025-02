Todo sobre los Oscar 2025: nominados, películas favoritas y la alfombra roja de los premios

El mundo del cine y sus mayores aficionados cuentan ya las horas para que dé comienzo una nueva edición de los Premios Oscar. La noche más importante del sector está a la vuelta de la esquina y la expectación no puede ser más alta ante una gala en la que puede haber grandes sorpresas.

Las películas nominadas en esta 97ª edición abarcan una diversa gama de géneros, temas y enfoques narrativos que son claro reflejo del cine actual. Grandes favoritos y posibles sorpresas rivalizarán por llevarse las prestigiosas estatuillas que acreditan el mejor trabajo del pasado año.

Pero no todo serán premios y competición por el reconocimiento. Los Oscars son también una fiesta para celebrar el séptimo arte que enamora a millones de personas por todo el mundo. Los nombres propios de Hollywood y las estrellas emergentes comparten escenario en una noche de celebración.

En este artículo, te ofrecemos un recorrido completo por todo lo que necesitas saber sobre los Oscar 2025: las películas más destacadas, los nominados más potentes y lo que podemos esperar de la siempre deslumbrante alfombra roja, que reúne todo el glamour y el carisma de las grandes figuras del sector.

Horario y dónde ver los Premios Oscar 2025

Una imagen de la fachada del Dolby Theatre de Los Ángeles, donde tendrá lugar la gala de los Premios Oscar- / ShutterStock

Por ahora, solo podemos hablar de candidatos y favoritos. Para saber quiénes serán los ganadores, tendremos que esperar hasta el domingo 2 de marzo, cuando se celebre la gala.

En España, la ceremonia se podrá seguir en televisión a través de Movistar Plus+, que comenzará su cobertura a las 23:30 horas con el especial ‘La noche de los Oscar’. Una hora después llegará el momento de ver a las grandes estrellas del cine caminar por la alfombra roja y mostrar sus elegantes y atrevidos looks. La gala en la que se darán a conocer los ganadores arrancará a la 1:00 de la madrugada y se alargará hasta las 5:00 horas.

Grandes favoritos

Uno de los grandes nombres de esta edición es, sin lugar a dudas, ‘Emilia Pérez’, una película que lidera las nominaciones con 13 menciones, entre ellas a Mejor Película y Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón. No obstante, la controversia que estalló en torno a la actriz madrileña debido a una serie de publicaciones pasadas en la red social X que contenían comentarios xenófobos y racistas puede haber disminuido sus opciones. Sea como fuere, Gascón competirá en la categoría de Mejor Actriz con Demi Moore (La sustancia), Fernanda Torres (Aún estoy aquí), Cynthia Erivo (Wicked) y Mikey Madison (Anora).

En la categoría de Mejor Actor, las apuestas señalan al estadounidense Adrien Brody como el gran favorito para llevarse la estatuilla. El protagonista de 'The Brutalist' competirá con Ralph Fiennes ('Cónclave'), Timothée Chalamet ('Un completo desconocido'), Colman Domingo ('Las vidas de Sing Sing') y Sebastian Stan ('The Apprentice').

Probablemente la categoría de Mejor Director sea la que mejor refleje la diversidad de estilos que se presentan en esta edición. Sean Baker, con ‘Anora’, ha cautivado a crítica y público, especialmente tras su rotunda victoria en el Festival de Cannes.

Sin embargo, quizá la que más papeletas tenga para llevarse el premio sea Brady Corbet, con ‘The Brutalist’. El francés Jacques Audiard no tendrá la necesidad de ganar para hacer historia la noche del domingo, pues ‘Emilia Pérez’ se ha convertido en la película en lengua no inglesa con mayor número de nominaciones. No obstante, la mencionada polémica puede hacer que se quede con la miel en los labios en más de una categoría.

Sean Baker es uno de los grandes favoritos para llevarse el premio a Mejor Director por su trabajo en 'Anora'. / EFE

Junto a ellos, también aspiran al galardón la francesa Coralie Fargeat, por ‘La sustancia’ y el estadounidense James Mangold por ‘Un completo desconocido’

En cuanto a los aspirantes a Mejor Película, este año, se encuentran 'Emilia Pérez', 'Wicked', 'The Brutalists', 'Cónclave', 'Anora', 'Dune: Parte 2', 'A complete unknwon', 'La sustancia', 'Aún estoy aquí' y 'Nickel boys'. Las tres primeras de la lista encabezan las nominaciones, 13 para la película de Jacques Audiard y 10 para las otras dos.

Alfombra Roja y actuaciones musicales

Las estrellas comenzarán a desfilar por la Alfombra Roja a las 23:30 horas en España y durante la ceremonia tendrán lugar actuaciones musicales de artistas destacados como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Doja Cat, Raye, Lisa (integrante de BLACKPINK) y Queen Latifah.

Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretarán una canción del musical 'Wicked', que ha recibido 10 nominaciones. El trío formado por Doja Cat, Raye y Lisa rendirá homenaje a la música en el cine con un número especial. Queen Latifah también participará, aunque su papel aún no ha sido definido.

La ceremonia será presentada por Conan O'Brien y se transmitirá en vivo por Movistar+ en España.

Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretarán una canción del musical 'Wicked'. / LAP

Resto de nominados

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, por A real pain

Jeremy Strong, por The apprentice

Edward Norton, por A complete unknown

Yura Borisov, por Anora

Guy Pearce, por The Brutalist

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Ariana Grande, por Wicked

Isabella Rossellini, por Cónclave

Felicity Jones, por The Brutalist

Monica Barbaro, por A complete unknown

Mejor guion original

The Brutalist

A real pain

Anora

La sustancia

September 5

Mejor guion adaptado

Emilia Pérez

Cónclave

Las vidas de Sing Sing

A complete unknown

Nickel boys

Mejor fotografía

The Brutalist

Emilia Pérez

Nosferatu

Maria Callas

Dune: Parte 2

Mejor montaje

Cónclave

Anora

Emilia Pérez

Wicked

The Brutalist

Mejor sonido

Dune: Parte 2

A complete unknown

Wicked

Emilia Pérez

Robot salvaje

Mejor banda sonora

The Brutalist

Emilia Pérez

Cónclave

Robot salvaje

Wicked

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte 2

Wicked

Nosferatu

Mejor vestuario

Cónclave

A complete unknown

Wicked

Nosferatu

Gladiator II

Mejor maquillaje y peluquería

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

A different man

Mejores efectos visuales

Dune: Parte 2

Wicked

Better man

Alien: Romulus

El reino del planeta de los simios

Mejor canción

El mal, en Emilia Pérez

Never too late, en Elton John: Never too late

The journey, en The six triple eight

Like a bird, en 'Las vidas de Sing Sing'

Mi camino, en Emilia Pérez

Mejor película de animación

Flow, un mundo que salvar

Del revés 2

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor película documental

No other land

Porcelain war

Black box diaries

Sugarcane

Soundtrack to a coup d'etat

Mejor película internacional

Emilia Pérez (Francia)

Flow (Letonia)

Aún estoy aquí (Brasil)

The girl with the needle (Dinamarca)

La semilla de la higuera sagrada (Alemania)

Mejor cortometraje de ficción

Anuja

A Lien

The last ranger

The man who could not remain silent

I'm not a robot

Mejor cortometraje documental

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Mejor cortometraje de animación