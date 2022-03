Jane Campion, tercera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección

Jane Campion, con su estatuilla. / AFP

Era una de las grandes favoritas: Jane Campion ha ganado el Oscar a la mejor dirección con El poder del perro 28 años después de hacer lo mismo con El piano. Este premio la convierte en la tercera mujer en conseguir el galardón de la Academia de Hollywood, después de Kathryn Bigelow (En tierra hostil) en 2010, y Chloé Zhao (Nomadland), quien se coronó el año pasado.

En esta edición, la cineasta neozelandesa venció a Kenneth Branagh (Belfast); Steven Spielberg (West Side Story); Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) y Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car).

Leyendo en algunos momentos un folio doblado y no especialmente nerviosa, la directora quiso acordarse del resto de finalistas, a los que se dirigió con un "podría haberlo ganado cualquier de vosotros".

Campion llegaba a los Oscar con una trayectoria impresionante. Comenzó ganando el León de Plata de la Mostra de Venecia a la mejor dirección y su labor fue premiada en los Critics Choice, en los reputados Bafta británicos, en los Globos de Oro o en los Directors Guild of America. En los Oscar no defraudó e hizo lo propio ganando su segunda estatuilla tras el premio a mejor guion original en 1994 con El piano.

"Me encanta esta profesión por poder contar historias en profundidad", declaró la directora de The Power Of The Dog, una cinta que, entre otras cosas, diseccionar temáticas como la sexualidad reprimida o la masculinidad frágil. "Quiero agradecer a todos los profesionales y amigos con los que he trabajado en la película", prosiguió Campion, nombrando a algunos de ellos, como Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons o Kodi Smit-McPhee.

La neozelandesa consiguió en 1994 ser la segunda mujer en la historia de los Óscar en ser nominada a mejor dirección tras Lina Wertmüller, por Pasqualino Settebellezze (1976), pero sería Kathryn Bigelow la primera en llevarse la estatuilla por The Hurt Locker. Campion pone el broche así una trayectoria no muy extensa, pero con trabajos significativos y profundos como el ahora galardonado, El poder del perro.

Nominados al Oscar a mejor dirección:

Kenneth Branagh, por 'Belfast'

Branagh estuvo nominado en cinco ocasiones pero nunca se ha llevado la estatuilla. En esta cinta explora la infancia de un niño que crece en los años 60 en Irlanda del Norte. Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench y Ciarán Hinds son algunos de los actores que aparecen en esta película.

Ryusuke Hamaguchi, por 'Drive my car'

La película de Hamaguchi, uno de los directores japoneses del momento, narra la historia de Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro, que pese a que todavía es incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tío Vania en un festival de teatro en Hiroshima. Allí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chófer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas.

Jane Campion, por 'El poder del perro'

La directora de 'El piano' propone en esta ocasión un curioso wéstern sobre identidades ambiguas y masculinidades tóxicas. Es una de las películas favoritas en estos Premios Oscar.

Steven Spielberg, por 'West Side Story'

El afamado director Steven Spielberg está nominado a mejor dirección por esta nueva versión del legendario musical. Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose son algunos de los intérpretes.

Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

Esta comedia romántica de Anderson narra la historia de amor en el Valle de San Fernando en 1973 entre Alana Kane y Gary Valentine. lana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie son los actores principales.

Ganadores al Oscar a mejor dirección en otras ocasiones:

2021: Chloé Zhao, por 'Nomadland'

2020: Bong Joon-ho, por 'Parásitos'

2019: Alfonso Cuarón, por 'Roma'

2018: Guillermo del Toro, por 'La forma del agua'

2017: Damien Chazelle, por 'La, la, land'

2016: Alejandro González Iñárritu, por 'El Renacido'

2015: Alejandro González Iñárritu, por 'Birdman'

2014: Alfonso Cuarón, por 'Gravity'

2013: Ang Lee, por 'La Vida de Pi'

2012: Michel Hazanavicius, por 'The Artist'

2011: Tom Hooper, por 'El discurso del Rey'

2010: Kathryn Bigelow, por 'En Tierra Hostil'

2009: Danny Boyle, por 'Slumdog Millionaire'

2008: Joel & Ethan Coen, por 'No es país para viejos'

2007: Martin Scorsese, por 'Infiltrados'

2006: Ang Lee Brokeback, por 'Mountain'

2005: Clint Eastwood, por 'Million Dollar Baby'

2004: Peter Jackson, por 'El Señor de los Anillos: el retorno del Rey'

2003: Roman Polanski, por 'El pianista'

2002: Ron Howard, por 'Una mente maravillosa'

2001: Steven Soderbergh, por 'Traffic'

2000: Sam Mendes, por 'American Beauty'

1999: Steven Spielberg, por 'Salvar al soldado Ryan'

1998: James Cameron, por 'Titanic'

1997: Anthony Minghella, por 'El paciente inglés'

1996: Mel Gibson, por 'Braveheart'

1995: Robert Zemeckis, por 'Forrest Gump'

1994: Steven Spielberg, por 'La lista de Schindler'

1993: Clint Eastwood Sin perdón Jonathan Demme / El silencio de los corderos

1991: Kevin Costner, por 'Bailando con lobos'

1990: Oliver Stone, por 'Nacido el 4 de julio'

1989: Barry Levinson, por 'Rain Man'

1988: Bernardo Bertolucci, por 'El último emperador'

1987: Oliver Stone, por 'Platoon'

1986: Sydney Pollack, por 'Memorias de África'

